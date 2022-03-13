「初擁」劇組意外釀2死 影視圈籲重視拍攝安全

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）「初擁」劇組11日發生拍攝意外，2名工作人員墜谷搶救不治，引發外界關注。劇組演員姚愛寗心痛嘆，過去常因覺得自己渺小而妥協於不平等待遇，但這卻讓工作人員暴露風險之中。

多曼尼製作公司拍攝影集「初擁」今年2月開鏡，3月11日前往苗栗南庄神仙谷取景，黃姓攝影師及王姓收音助理在收工時，卻不慎跌落溪谷，傷重不治。

參與拍攝的演員炎亞綸事發後，率先在社群平台上沉痛呼籲，在製作單位能給予工作人員正確安全措施與合理工時前，將聯合其他演員停工，盼喚起各界關注安全問題。製作公司也在昨天宣布「初擁」全面停工。

同樣參與拍攝的演員張睿家，也在臉書坦言事發至今仍難以接受，「明明我們還一起在為新戲奮鬥著。我不斷的重複看著你替我拍的最後一顆鏡頭，你在攝影機後的背影」。

張睿家表示，雖然「初擁」開拍至今時間不長，但他能感受2名工作人員100分的專業和對工作的熱忱，「拍戲的大環境中常存在著危險，其實各行各業都不容易，期盼大家都能好好保護自己，不讓憾事再發生」。

同劇組演員姚愛寗也心痛在社群發文，「發生這樣的意外沒有人可以接受，但也沒有人可以置身事外，希望藉由這次的事件，能夠讓大家更正視『拍片安全』問題、改善所有拍片人員的工作環境」。

姚愛寗說，過去她常常覺得自己渺小，而妥協於不平等的待遇，「而這次我真的學到，若我妥協了，也就讓每個工作人員暴露於風險中；每部片都是由不同工作崗位的劇組夥伴一起完成的，不管是拍攝時數、安全措施、身體狀態，每個環節都不該隨便」，但願這份提醒的重量能真正帶來改變。

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此外，演員吳慷仁也在臉書寫下：「如果體制的運作有問題，我應該也是幫凶」，自認自己是逞強拚命工作的演員，對超時工作心軟、不夠保護自己，習慣流了汗才叫稱職、流了血不喊疼叫做敬業。

吳慷仁說，想著想著，眼眶紅了、心裡也有很多對不起，「對不起和我一起工作的夥伴，對不起那些剛入行的年輕人，如果可以，我們還能做些什麼，才能不要再對工作人員說抱歉」。（編輯：張芷瑄）1110313