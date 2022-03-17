碳權交易年收75億遭疑說太快 陳吉仲堅持可行

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（中央社記者楊淑閔台北17日電）農委會估2040年農業可淨零排放，碳權交易每年75億元。立委今天質疑，未見執行預算編列及交易機制，何以有相關評估。農委會主委陳吉仲堅持，據19項策略59項措施，可達成。

農委會2月9日召開「邁向農業淨零排放策略大會」，陳吉仲說，農業每年碳排放量約500萬、600萬多公噸，占全國2.6億多公噸的2%不到，又有林地、農地、海洋資源可運用，預計2040年農業可率先淨零排放。

立法院經濟委員會今天邀請陳吉仲就「農業淨零排放現況、展望以及達成農業部門負碳排之可能性評估」進行報告，並備質詢。

國民黨籍立委曾銘宗質詢時提問，農委會要投入多少預算達成2040年淨零排放。陳吉仲說，有19項策略59項措施可達成目標。曾銘宗數次再問「多少預算？」陳吉仲說：「我當然沒辦法現在回答。」

曾銘宗問，要花多少錢不知道，怎麼評估得出可以在2040年達到淨零排放。陳吉仲說，當然可以，不只淨零還要負碳。曾銘宗說，之前也保證不缺蛋，結果他春節期間就買不到。

農委會企劃處長兼農委會「氣候變遷調適及淨零排放專案辦公室」執行長莊老達補充，今年約新台幣60億元，可再提供分布在哪些計畫及相關經費內容。

國民黨籍立委廖婉汝問，有媒體報導陳吉仲說碳權交易每年可達75億元，但是相關推動需要經費、人力、做示範區等去推動，而且環保署的碳權交易、碳足跡、碳稅等都還沒訂出來，怎麼算得出有此獲益，「我都覺得很奇怪」。

陳吉仲舉例說，屏東要清除外來種植物銀合歡，今年及明年要清除2000公頃，放乾後，用機器破碎成細粒，可製成燃料棒，恆春鎮農會要做這個、工業部門要買，這樣可以賣錢。

陳吉仲並允諾陪同廖婉汝9月去現場看最後燒出的燃料棒。廖婉汝重申，怎麼清除才最重要，又不可能家家戶戶去砍，呼籲農委會若有遠見，預算要編夠，才能推動。（編輯：管中維）1110317