中階技術人才留用預告 18萬名移工符合年資

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（中央社記者吳欣紜台北17日電）政府推出資深移工留才可申請永久居留方案，未來在台工作滿6年以上移工可由雇主申請為中階技術人力留用，勞動部今天預告法規，根據統計，國內約18萬名移工年資符合資格。

因應人口結構變遷及國內產業具有中階技術人力需求，行政院日前通過移工留才方案，讓在台工作滿6年以上移工及取得台灣副學士學位的僑外生符合薪資與技術條件者，可由雇主申請為中階技術人力，且滿5年後可申請永久居留。

勞動部今天預告相關法規，勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠告訴中央社記者，有鑒於相關措施有及早實施必要，因此預告期訂為14天，各界都可以提意見。

根據預告法規，移工留才久用方案適用對象，包含在台工作6年以上資深移工符合薪資條件、技術條件者，以及副學士僑外生符合薪資條件、技術條件者，都可由雇主申請從事中階技術工作。

轉為中階技術人力的條件除年資外，薪資條件為產業類每月經常性薪資應達新台幣3.3萬元以上、或年總薪資達50萬元以上，社福類的機構看護每月經常性薪資則應達2.9萬元以上，家庭看護則應達2.4萬元以上等，另還有技術條件限制等。

薛鑑忠指出，根據統計，目前國內符合年資移工約18萬人，其中產業類約11萬人、社福類7萬人。（編輯：陳清芳）1110317