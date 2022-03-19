「戴勝書屋」圖書室將啓用 金門幼生人龍搬書熱身

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（中央社記者黃慧敏金門縣19日電）金門縣金湖國小附設幼兒園新圖書室「戴勝書屋」將在25日啓用。園方舉辦搬書活動熱身，300名師生排成200公尺人龍，將上千本書一本本傳遞下去，妝點校園另類風景。

金湖國小校長陳為信受訪表示，幼兒園舊圖書室近幾年都擠在一間小小的舊儲藏室，空間窄小，孩子無法自在閱讀；因此，學校改造並活化小學的舊教室空間，歷經半年設計規劃與裝修，終於完成新圖書室。

6年前金湖國小幼兒園天花板塌陷拆除重建，校舍暫時搬遷到金湖鎮體育館（小巨蛋）一學期。陳為信說，小巨蛋旁的榕園有大片的草地與大榕樹，戴勝鳥就是孩子們每天佇足觀看與聆聽的好伙伴。

因此，湖幼新圖書室以金門縣鳥戴勝（Upupa epops）為名，陳為信期待這個小而美的「戴勝書屋」，讓孩子感受舒適而溫馨，自然沉浸在書香環境中，進而愛上閱讀。

他說，戴勝書屋內書櫃一格一格交織，象徵一個個樹洞，母鳥親自哺餵樹洞中的雛鳥，引頸期盼雛鳥一天天長大，就猶如在教學現場老師一天天灌溉孩子們，期盼孩子們成長茁壯。

為了迎接全新的書屋，讓小朋友也有參與感，園方最近展開「人龍搬書」行動，近300名親師生一字排開築成人龍，從舊圖書室排到戴勝書屋，全程約200公尺，將書本一本本傳遞下去，共傳遞了1000多本書。

陳為信說，老師小朋友和家長一起參與搬書，過程中笑鬧聲不斷，孩子們直說：「好好玩！」

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陳為信表示，戴勝書屋規劃依繪本主題陳列各式書籍，近年湖幼老師研發的在地特色課程，經精煉濃縮出版的繪本，如「阮厝佇金湖」、「石獅爺的願望」、「水獺出沒！請小心」也會陳列，還有影音視聽區、說故事區、展演區等，讓老師可以多元化使用。

湖幼園主任楊偉彣說，未來規畫辦理一系列與閱讀相關說故事或研習活動，活化圖書館空間利用。她說，在戴勝書屋裡，猶如漫步於綠油油的草地上，聆聽著戴勝鳥的叫聲，舒適閱讀環境的氛圍，令小小讀者流連忘返。（編輯：郭諭儒）1110319