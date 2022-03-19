成本高效益低 台鐵企業總部搬南港都更大樓喊卡

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（中央社記者汪淑芬台北19日電）全台面積最大台鐵南港調車場都更案去年初動工，原本將興建包含台鐵企業總部在內多棟商辦大樓，台鐵也計畫2026年搬新家，但評估成本高、效益低，取消搬遷計畫，將繼續留在台北車站。

根據台鐵向交通部提報企業總部續留台北車站或搬遷至南港新大樓的評估，續留台北車站將強化及汰舊換新設備，估計費用約新台幣2億至3億元，若搬至南港新大樓，包括調度總所的介接及全新裝修，費用大約是續留台北車站的2至3倍，成本太高。

台鐵同時評估開發效益，南港新大樓出租給民間企業的租金會比現在台鐵台北車站大樓改為商業使用，每年多收入約5000萬元，且台北車站屬於交通用地，若要變更為商業用地，涉及地方都市計畫變更，新增的利益恐遭瓜分。

另就地區發展分析，南港調車場都更案位於台北市東區門戶計畫大門，台北車站是位在西區門戶計畫中間，雖然都是台北市政府重點推動計畫，但目前以東區門戶計畫進展成果及前景較顯著，南港調車場都更案未來發展較具優勢。

同時南港調車場都更案地點距離各政府機關較遠，洽公費時，又未與台鐵任何車站接壤，台鐵企業總部若搬到南港，不利日常督管及緊急應變處理。

台鐵也將在公司化完成後，推動台北車站大整修，主要針對調度總所的設備汰舊換新。交通部已同意台鐵企業總部繼續留在台北車站。

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南港調車場占地面積約1.64萬坪，位於松山車站通往三鐵共構的南港車站及台北流行音樂中心主動線上，並鄰近捷運松山站與捷運昆陽站間，交通便捷，是台鐵首次自主推動的都更案；開發總金額高達300多億元，價值超過1000億元，參與開發的業者，包括國泰人壽、三商美邦人壽、華泰大飯店、國泰建設、國泰商旅。

根據台鐵去年發布的新聞稿，南港調車場都更案開發，預計2026年完工，園區整體規劃有台鐵總部大樓、台北市政府公益設施、2.7萬坪商場、500多戶住宅、4棟辦公大樓、飯店、影城等多元複合機能。（編輯：張芷瑄）1110319