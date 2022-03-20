中研院援助烏克蘭學者學生 供機票住宿生活費

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（中央社記者張雄風台北20日電）俄羅斯與烏克蘭戰爭持續，中研院日前聲明反對任何暴力的行為，並研擬對烏克蘭學者、學生的援助計畫。援助計畫於16日上線，預計提供3個月含來回機票、住宿及生活開銷等。

中研院於3月10日發表聲明，提到作為全球學術社群的一員，反對任何以暴力方式破壞世界和平、侵害人權的行為，特別關注烏克蘭學者和學生的人身安全，呼籲各界在可能的範圍內支持烏國學者及學生。

由中研院發起、科技部也有參與的援助計畫已於3月16日上線，針對烏克蘭學者及學生提供的獎助學金申請辦法，領域涵蓋人文社會科學、數理科學及生命科學三大學組，將提供來回機票、在台住宿等協助。

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在生活開銷協助上，這項援助計畫針對大學、碩博士生及博士學位學者各有級別，大學生為每月新台幣1.5萬元、碩博士生則是2萬元、博士學位學者每月至少會有6萬6950元；現階段為期3個月，不排除能展延。

中研院提到，目前對於大學、碩博士生部分，在機構容許範圍內能幫多少就盡量協助，博士學位學者目前訂15名；另外在填寫報名表後，仍需經線上簡易面試。（編輯：陳清芳）1110320