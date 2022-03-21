珍惜地下水 環團籲定節水法、使用需收費

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3月22日是世界水資源日，今年主題是珍惜地下水。台灣水資源保育聯盟理事長蔡志宏（中）、台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝（右）等21日在立法院共同召開記者會，呼籲政府地下水政策要清楚，主張使用地下水需收費，避免超抽地下水造成地層下陷。中央社記者吳家昇攝 111年3月21日

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（中央社記者范正祥台北21日電）3月22日是世界水資源日，今年主題是珍惜地下水。台灣水資源保育聯盟等團體今天在立法院共同召開記者會，呼籲政府地下水政策要清楚，主張使用地下水需收費，避免超抽地下水造成地層下陷。

台灣水資源保育聯盟理事長蔡志宏指出，台灣自1961至1990年大量開發地下水，中南部自彰化縣至屏東縣超抽地下水已超過30年，造成地層下陷，濱海地區更為明顯；近10年來中南部每年仍超抽15億噸以上，約等於7個半石門水庫的儲水量。

蔡志宏表示，未來10年台灣用水量仍將持續大增，尤其自來水多年以來沒有漲價，未來如果調漲自來水水費，更會增加使用地下水，地下水超抽問題將更嚴重，建議政府應制定節水法，並考慮使用地下水需收費，也要劃設水質水量保護區。

談及永續水資源，台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝指出，地下水潛在存在污染的問題，除了看得到的地面水之外，對於地下水的污染整治也是非常重要。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉指出，台灣工業無限量擴充連帶增加耗水令人擔心，台灣應訂定經建總量管制計畫。她也建議，要劃設水質水量保護區。（編輯：張均懋）1110321