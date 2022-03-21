更多編輯台推薦新聞：
奧斯卡前線／潔西卡雀絲坦封后機會大 威爾史密斯三度入圍有望奪獎
娛樂

奧斯卡前線／潔西卡雀絲坦封后機會大 威爾史密斯三度入圍有望奪獎

西方制裁俄羅斯市井小民有感 麥當勞關閉白糖沒了
國際

西方制裁俄羅斯市井小民有感 麥當勞關閉白糖沒了

台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運
地方

台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
雲林水燦林國小外聘講師確診 全校停課至26日
首頁 / 生活

珍惜地下水 環團籲定節水法、使用需收費

2022/3/21 13:19（3/21 13:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
3月22日是世界水資源日，今年主題是珍惜地下水。台灣水資源保育聯盟理事長蔡志宏（中）、台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝（右）等21日在立法院共同召開記者會，呼籲政府地下水政策要清楚，主張使用地下水需收費，避免超抽地下水造成地層下陷。中央社記者吳家昇攝　111年3月21日
3月22日是世界水資源日，今年主題是珍惜地下水。台灣水資源保育聯盟理事長蔡志宏（中）、台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝（右）等21日在立法院共同召開記者會，呼籲政府地下水政策要清楚，主張使用地下水需收費，避免超抽地下水造成地層下陷。中央社記者吳家昇攝　111年3月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北21日電）3月22日是世界水資源日，今年主題是珍惜地下水。台灣水資源保育聯盟等團體今天在立法院共同召開記者會，呼籲政府地下水政策要清楚，主張使用地下水需收費，避免超抽地下水造成地層下陷。

台灣水資源保育聯盟理事長蔡志宏指出，台灣自1961至1990年大量開發地下水，中南部自彰化縣至屏東縣超抽地下水已超過30年，造成地層下陷，濱海地區更為明顯；近10年來中南部每年仍超抽15億噸以上，約等於7個半石門水庫的儲水量。

蔡志宏表示，未來10年台灣用水量仍將持續大增，尤其自來水多年以來沒有漲價，未來如果調漲自來水水費，更會增加使用地下水，地下水超抽問題將更嚴重，建議政府應制定節水法，並考慮使用地下水需收費，也要劃設水質水量保護區。

談及永續水資源，台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝指出，地下水潛在存在污染的問題，除了看得到的地面水之外，對於地下水的污染整治也是非常重要。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉指出，台灣工業無限量擴充連帶增加耗水令人擔心，台灣應訂定經建總量管制計畫。她也建議，要劃設水質水量保護區。（編輯：張均懋）1110321

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族