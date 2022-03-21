國際森林日 16名護管員艱辛付出獲表揚

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）林務局表示，今天是國際森林日，攜手國際扶輪3523地區從千名森林護管員中評選出傑出森林護管員鍾文杰，以及饒倚甄、胡家壕等15名優秀森林護管員，表彰其艱辛付出守護山林。

林務局今天舉辦「110年度績優森林護管員暨監測志工表彰大會」，自全台千餘名森林護管員中評選出1名傑出森林護管員與15名優秀森林護管員，向守護山林的第一線戰士致敬，並宣導、提醒民眾保護森林的重要性。

林務局表示，獲選為110年度傑出森林護管員的鍾文杰，服務於南投林區管理處埔里工作站，曾獲選南投林區管理處108年度模範勞工及102年度優秀森林護管員。

鍾文杰的傑出事蹟，包含多次會同保七總隊刑事警察大隊、第六大隊、南投縣警察局仁愛分局等單位執行埋伏任務，查扣贓木，人贓俱獲；民國110年11月21日會同保七總隊第六大隊，於廬山屯原地區執行埋伏任務，查獲盜伐案件，查扣贓木。

此外，鍾文杰110年初協助南投林區管理處辦理遠端監控設備及車輛辨識系統測試；多次參與森林火災作業，並擔任滅火技術及應變指揮系統（ICS）訓練助教。

另外15名優秀森林護管員中，包含饒倚甄服務於嘉義林區管理處奮起湖工作站，110年度參與2場森林火災搶救工作，負責巡護面積上千公頃，參與易盜伐重點區域林班清查工作，110年租地續換約KPI（關鍵績效指標）目標值1320件，1至11月累計執行1162件、達88%。

當中也有原住民獲選優秀森林護管員，其中布農族的金葉一齊在110年9月27日參與聯合內政部警政署保安警察第七總隊第五及第九大隊查緝，協助查獲侵占重達8公噸貴重木。

還有泰雅族的胡家壕曾深入火場，進行火場情形回報及撲救工作共計10次，參與保護大甲溪事業區國有林產物，人贓俱獲共計5次，以及投入高風險區域假日加強巡視工作及夜間埋伏工作共26次，預防盜伐案件發生。

林務局強調，森林護管員的業務內容涵蓋查緝盜伐、撲滅森林火災、搶救受傷野生動物、監測生物資源、調查森林生態、協助搜救登山客等艱鉅的山林事務，不論是否獲選表彰，林務局皆感謝所有護管員的付出。

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林務局長林華慶表示，台灣林地面積廣闊，僅由千餘名森林護管員巡護，難免有鞭長莫及之處，因此林務局藉由招募國家森林調查監測志工、邀集國有林周邊部落社區，加入守護山林行列，所以今年也表揚傑出國家森林志工，感謝他們的付出、參與。

另外，林務局特別感謝國際扶輪3523地區長期以來對森林護管員及森林生態的重視及支持，從107年到111年，已連續5年贊助獎金頒贈，今年並贊助林務局羅東林區管理處認養造林。（編輯：張雅淨）1110321