護旅宿安全 Airbnb捐3000個一氧化碳警報器

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（中央社記者余曉涵台北22日電）旅宿業者Airbnb今天宣布攜手中華民國民宿協會全國聯合會，將捐贈3000個一氧化碳偵測警報器給全台民宿業者，保障旅宿安全。

Airbnb發出新聞稿表示，隨著旅遊逐漸復甦，Airbnb 觀察到住進全世界（Live Anywhere）風潮正在全球興起，台灣正是符合這類型居住需求的目的地之一。

根據Airbnb「疫情時代台灣旅宿業調查」，因應後疫情時代，旅客對於住宿安全與衛生的重視程度提升，有4成受訪民宿業者認為衛生與安全管理是疫後營運的一大挑戰，旅宿安全的重要性不言而喻。

Airbnb宣布與民宿全聯會攜手合作，捐贈3000個一氧化碳偵測警報器，並由民宿全聯會發放給台灣19個縣市的民宿業者，協助強化房源安全。

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除了捐贈一氧化碳偵測警報器，Airbnb表示，未來將持續與民宿全聯會合作，協助台灣旅宿業持續深化安全，共同合作開發適合安全指南、教育訓練等，加強民宿和旅客雙方的溝通，讓民宿的房東和房客透過自我檢查，提高雙方在旅遊時的居住安全性，協助台灣旅宿業在旅遊逐漸復甦的後疫情時代，能更加適切地保護房源與房客的安全。

針對衛生安全，Airbnb說，在台灣推出「深度清潔計劃」，為房東提供清楚明確的指引步驟，協助以最高標準清潔和消毒房源，讓房客安心之餘，也預防疫情再度傳播。（編輯：管中維）1110322