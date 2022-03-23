生物菌劑減用肥料 環署將於石門、翡翠水庫推廣

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（中央社記者張雄風台北23日電）為減少過度施肥造成水源污染，環保署與台大合作試驗生物菌劑、生物炭等「生物防治技術」，除了能減少肥料使用量外，也能增加農作物產量；今年將在石門、翡翠水庫水源區推廣。

為促進農作物生長，栽種時都會使用肥料，然而根據研究，部分農業活動過度施肥，僅有20%至50%肥料被作物吸收，無法被吸收的氮磷營養鹽進入水體便造成污染。

行政院環境保護署於民國108至110年與國立台灣大學進行「生物防治技術」農田試驗及推廣，運用生物菌劑、生物炭、生物性肥料等生物防治技術減少肥料使用，並在今天發表成果。

環保署指出，試驗場域包括台大農場、台東農改場、桃園日華農場、林億峯農場、錦發農場及藍家農場等6處農田，進行萵苣、甘藍、紅肉李、竹筍、火龍果、韭菜等6項作物的現地試驗。

根據報告，運用生物防治技術後不僅可減少20%至70%的氮磷營養鹽流失量，同時省下16%至41%肥料費用，增加7%至24%產量；同時達成提升水體水質、經濟及農產品質的三贏。

日華農場主人葉日華表示，施肥前將生物炭先加入土壤，活化土壤後再施肥，明顯感受到植物吸收更好，需要的肥料減量、但產出的紅肉李比以往更為結實。

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環保署水質保護處長顏旭明表示，為減少水庫集水區農作肥料對水質影響，今年選定翡翠水庫與石門水庫集水區作為後續推廣對象，包括新北坪林、石碇的茶園與石門水庫桃園復興水蜜桃，將合計約可減少15%、850公噸的肥料用量。

環保署補充，除了使用「生物防治技術」外，另外也增設人工溼地、草溝、草帶等，避免過度施肥後肥料進入水源、影響水質。（編輯：張芷瑄）1110323