六福村駁3點養長頸鹿指控 動團逐一回應否認不實

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（中央社記者楊淑閔、余曉涵台北24日電）台灣動物平權促進會等動保團體日前質疑六福村照顧長頸鹿10年死8隻，反對業者再引進。六福村主題遊樂園反駁內容有3點不實指控。動團今天再發布聲明逐一回應並強調沒有不實。

台灣動物平權促進會、關懷生命協會及鳥語獸躍22日召開「10年死8隻！反對六福村再引進長頸鹿送死」記者會，質疑六福村動物園10年內養死8隻長頸鹿，多不到10歲，遠低於平均壽命27歲，反對業者再從墨西哥動物園引進3隻長頸鹿。林務局說，上半年會實地審查。

六福村主題遊樂園當天未回應，23日發布聲明，反駁動保團體有以下3點不實指控。動團今天也發布聲明逐一回應，堅持沒有不實。

首先，六福村稱長頸鹿布丁妹死因並非控訴中所指寄生蟲感染導致。台灣動物平權促進會等動團說，22日記者會發布的新聞稿及現場說明，都未曾提及寄生蟲或捻轉胃蟲是布丁妹死因。

動團說，新聞稿清楚記載「2022年：15歲的布丁妹因產氣莢膜梭狀芽孢桿菌感染，引發腸毒血症死亡。」以及「好發於草食性動物的『捻轉胃蟲症』長期耗損長頸鹿群體的健康，必須服用各種驅蟲藥、抗生素治療。」

其次，六福村於聲明稿中指出，布丁妹與斑斑分屬不同父母，絕無近親交配問題。台灣動物平權促進會等動團則引述2份資料反駁，首先是關西六福莊於2010年11月15日在臉書粉絲專頁發布的影片提及：「關西六福莊金招牌：斑斑&布丁妹。斑斑&布丁妹是一對兄妹，他們的其他親人大家可以在祕探野生動物園的活動行程裏近距離的接觸....」。

另一份資料為中國時報於2013年3月30日的報導也提及:「長頸鹿的家是由解說員帶領遊客進入六福莊旅館內，在兩隻明星長頸鹿兄妹『斑斑』與『布丁妹』房內解說其生活習性。」

再者，六福村聲明指，沒有在長頸鹿斑斑體內發現塑膠袋。動保團體表示，動團調查員於2022年3月8日在關西六福莊內曾經進行詢問，導覽人員有說明，「我們其實之前這邊的長頸鹿很多，因為牠有時候很親近。但是跟你很親近的時候，有可能客人就偷餵東西給牠吃或者是亂丟垃圾。那之前，有在...動物過世的時候我們都會解剖，然後有發現裡面有塑膠袋。」

動團並說，導覽人員有提及「像布丁妹的哥哥就是（有）塑膠袋」。而動團調查員詢問：「哥哥？」導覽人員說：「對，斑斑。」此對話有錄影存證。

截至發稿前，經記者多次聯繫，仍未能取得六福村主題遊樂園回應。（編輯：陳政偉）1110324