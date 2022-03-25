響應減碳 全台逾330家麥當勞26日晚間關燈1小時

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台灣麥當勞25日表示，全台逾330家麥當勞餐廳將於26日晚間8時30分至9時30分，關閉餐廳外、不影響安全照明的招牌燈，盼透過品牌的能見度及影響力，讓更多人重視氣候變遷及地球暖化議題。（台灣麥當勞提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年3月25日

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）台灣麥當勞今天表示，響應世界自然基金會（WWF）發起的全球減碳活動，明天晚間8時30分至9時30分，全台逾330家麥當勞餐廳將同步關閉餐廳外、不影響安全照明的招牌燈。

台灣麥當勞發布新聞稿，一年一度的「Earth Hour地球一小時」活動，全球已有超過192個國家或地區串聯響應，包括巴黎艾菲爾鐵塔、羅馬競技場、紐約帝國大廈等上萬個世界地標，都會在每年3月最後一個星期六，於當地晚上8時30分起，關閉非必要燈光1小時。

台灣麥當勞總裁陶華君表示，麥當勞深耕台灣38年，已融入民眾生活圈、甚至成為地方地標；期待關燈1小時的行動，透過品牌的能見度及影響力，讓更多人意識、並重視氣候變遷及地球暖化議題。

台灣麥當勞持續提升能源運用效率，減少用電及碳排量，例如，陸續將餐廳廚房與用餐區、車道用燈、招牌改為LED燈，更換高效率空調、冷凍冷藏與廚房設備，並透過餐廳空間設計，極大化能源效率；同時透過內部活動，讓環保永續融入2萬2000名員工的日常工作與生活，成為企業文化。

台灣麥當勞統計，2012年至2021年，台灣麥當勞已省下超過9000萬度電力，減少超過5萬公噸碳排放量；若以一座大安森林公園每年碳吸附量為389噸計算，10年內，已省下約130座大安森林公園一整年的碳吸附量。

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台灣麥當勞長期關注環保及環境永續議題，持續在各個營運環節，落實環保承諾，並積極推動環保文化，希望減輕對環境的負擔，2017年起領先業界，餐廳所有包裝的原料紙漿，100%來自認證的永續森林，2019年起並全面採用雨林聯盟（RFA）認證的咖啡豆，保護生態平衡。

台灣麥當勞也持續在不影響食品安全及便利的前提下，優化產品包裝，達到減塑減廢；另為使回收更有效率，分別於2018年、2020年優化餐廳回收台設計，讓資源回收比率提升至6成以上，2021年起，為減少一次性飲料杯使用量，與新創品牌好盒器合作，倡議以「共享單車租還站」的概念，試行「循環杯自助租還站」。（編輯：管中維）1110325