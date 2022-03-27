菲律賓台商總會頒獎助學金 鼓勵台商子女向學

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菲律賓台商總會27日舉行獎助學金頒獎典禮，30名台商子女獲頒獎牌、獎助學金和獎品，希望鼓勵他們向學，把父母到海外打拚的成果延續下去。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年3月27日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉27日專電）菲律賓台商總會今天舉行獎助學金頒獎典禮，30名台商子女獲頒獎牌、獎助學金和獎品，希望鼓勵他們向學，把父母到海外打拚的成果延續下去。

菲律賓台商總會副總會長黃仲廷說，他們去年開始頒發獎助學金給台商子女，今年是第2屆。無論小學、中學或大學生，只要父母是菲律賓台商總會會員，數學、英文、科學、品行成績及格者皆可申請。

他表示，通過審查者，大學生可獲得獎助金5000披索（約新台幣2755元）、中小學生3000披索。家境貧寒者另外審查發放。

今年有30名台商子女獲獎，有人選擇返台就讀台灣大學、中興大學等大專院校，但多數台商子女留在菲律賓，在菲律賓大學（UP）、馬尼拉雅典耀大學（Ateneo de Manila University）、聖湯瑪斯大學（UST）等菲國名校就學。

菲律賓台商總會名譽總會長黃雅惠致詞表示，台商總會成立獎助學金委員會目的是培養台商子女的榮譽心，激勵他們的潛能與好學上進的精神。

黃雅惠說，希望獲獎者再接再厲，未來進入職場創業，也希望今後有更多台商子弟加入優秀學生與特殊才能的行列。（編輯：黃自強）1110327