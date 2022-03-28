直擊航空業訓練 旅行社推開箱星宇航空運籌總部

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（中央社記者余曉涵台北28日電）星宇航空股份有限公司今天說，攜手旅遊業者推「開箱運籌訓練總部」一日飛行體驗，上午帶旅客直擊航空業一線人員幕前、幕後訓練基地，下午搭機到日本宮古島上空開趴。

星宇航空發布新聞稿表示，首批進運籌中心旅客，將採小組分梯方式輪流參觀訓練設備，安排體驗全國唯一空中巴士A350動態模擬艙，與空服員一同演練遭遇亂流或客艙失壓，並開放參觀空巴A320全功能飛行模擬器，由專業飛行員及機務人員導覽，還可在最先進滅火訓練艙，超近距離看空服員如何最短時間滅火的實火演練。

其他導覽行程包括震撼視覺體驗艙門訓練器、精品飯店風格機組員報到中心等。

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星宇航空表示，下午安排旅客搭週年限定包機JX8888「台北-台北」，預計5月1日下午4時從桃園國際機場啟航，沿東岸南下繞行台灣高空巡禮，經日本宮古島後折返，飛行高度介於8000至1萬5000呎間，沿途欣賞壯闊地景及絢爛夕陽。

星宇航空說，所有旅客可獲精美搭機紀念證書、獨家未販售星宇香空間噴霧、星宇航空週年限定悠遊卡及星宇航空浮雕玻璃杯；商務艙旅客可獲週年加碼A321neo 1:150飛機模型及首航紀念杯；經濟艙旅客有廣富號聯名帆布袋。（編輯：李明宗）1110328