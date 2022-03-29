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基隆群聚疑越南株 王必勝：現階段重點切斷傳染鏈

2022/3/29 11:31（3/29 11:41 更新）
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指揮中心指揮官陳時中28日說，目前有11條感染源待釐清傳播鏈。（中央社製圖）
指揮中心指揮官陳時中28日說，目前有11條感染源待釐清傳播鏈。（中央社製圖）
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（中央社記者王朝鈺基隆29日電）基隆市昨天新增10例確診病例，對於基隆群聚案，疫情指揮中心懷疑是越南境外移入病毒株，醫福會執行長王必勝今天說，溯源也要做，現階段最重要還是先把潛藏病例找出來，切斷傳染鏈。

基隆二信中學截至昨天有9名學生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），市府通知未居家隔離的師生快篩3天，今天中午起至區公所下班前，家長可持「二信學生證」至各區公所禮堂領取快篩試劑，每張學生證可領取4劑。

對此，王必勝上午第3次前往基隆市府參加防疫會議，他接受媒體聯訪時表示，沒有居家隔離者以快篩取代居家隔離，假設第1次採檢沒有發病者，希望透過第2次、第3次快篩能夠找出來，不要讓病毒繼續傳播下去。

對於中央流行疫情指揮中心是否將基隆列為重點？王必勝表示，現在很多地方都是重點，所有地方都是重點，都要積極處理，沒有太大區別。

指揮中心昨天表示，基隆小吃店衍生警察群聚病毒基因定序為Omicron變異株序列BA.2.3，較像越南境外移入病毒株。對此，王必勝說，越南株比的只是在越南比較流行的序列，溯源當然也要做，不過現階段重點還是先斬斷傳播鏈找出病例。

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國立台灣海洋大學昨天有師生確診，市府在海大開設篩檢站，校方統計共篩檢2664人，未完成篩檢的職員生可至市府開設的篩檢站、衛生福利部基隆醫院、基隆長庚醫院急診以海大專案公費篩檢。

媒體詢問海大篩檢結果是否出爐？王必勝表示，目前不知道，相關訊息由疫情指揮中心和基隆市政府公布，今天重點會在小吃店、學校、警察和社區篩檢站相關的設置和運作，進一步與市府詳細討論。（編輯：張芷瑄）1110329

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