教育電台打造聲音故事館 邀民眾體驗廣播錄製

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教育廣播電台是國內唯一從事教育專業廣播的社教機構，所規劃設立的「聲音故事館」29日揭幕，是全台首座結合廣播、聲音、故事的全新學習場域，教育部長潘文忠（右）親自出席開幕，並體驗廣播錄製。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 111年3月29日

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（中央社記者許秩維台北29日電）教育部所屬的國立教育廣播電台今天迎接創台62週年台慶，也為「聲音故事館」揭幕，讓民眾除了能瞭解廣播節目製播方式，還可親自體驗錄製。

教育部今天發布新聞稿指出，近年來積極推動國立社教機構創新服務計畫，補助社教機構運用最新的資通訊科技，提升民眾的參觀體驗；教育電台是國內唯一從事教育專業廣播的社教機構，所規劃設立的「聲音故事館」，是全國首座結合廣播、聲音、故事的全新學習場域。

教育部部長潘文忠也出席聲音故事館的開幕儀式，他提到，教育電台一直是親師生最要好的朋友，成立以來不斷推陳出新，今天藉由62歲生日推出「聲音故事館」，讓大家更瞭解廣播及聲音的奧妙。

聲音故事館入口處有教育電台開台第1支麥克風，1樓展區透過人聲、音樂、音效等元素，以簡單、直覺的體驗過程，讓民眾了解廣播節目的製播方式；「廣播製作體驗」專區則打造錄音室情境，讓民眾藉由觸控螢幕指引，體驗廣播錄製。

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聲音故事館2樓則包含「聲音的旅程」、「廣播的故事」與「電台大事紀」等展區，展示廣播工程常用的設備、訊號傳遞的過程，以及廣播人的心路歷程、聽眾故事與教育電台的歷史，記錄教育電台的成長歷程。

教育電台指出，全新展場「聲音故事館」將自今天開始試營運，每週一至五開放參觀，歡迎大小朋友來到這裡，找到屬於自己的聲音故事，學校及立案團體也可上官網申請預約團體導覽。（編輯：陳政偉）1110329