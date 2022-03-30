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勞工遊行5/1登場 訴求要加薪、要職安

2022/3/30 12:55
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（中央社記者吳欣紜台北30日電）勞工大遊行每年5月1日舉行，勞團今天說，今年訴求「抗通膨、要加薪、要職安、保年金」，將邀重大職災當事人或家屬出席遊行，藉個案要求政府重視職災等。

每年五一勞動節，勞工團體都會舉辦勞工大遊行，號召民眾上街頭，呼籲政府重視勞動相關議題及政策。

台北市產業總工會總幹事陳淑綸今天告訴中央社記者，目前規劃勞工遊行仍會舉辦，除非COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有重大變化，將從凱道出發，一路遊行再回到凱道。

陳淑綸指出，今年遊行有2訴求，其中之一為「抗通膨、要加薪」，主因可以很明顯感受到大家的加薪福利沒有趕上通貨膨脹，薪資反而是倒退的。

而另一個訴求則是「要職安、保年金」，陳淑綸說，勞工職業災害保險及保護法將於5月1日上路，加上近日發生許多重大職災案件，像是苗栗斷腿案、劇組職災以及RCA判決等，因此將邀請當事人或家屬等參加遊行，藉個案宣導呼籲政府重視職災的預防跟重建。

至於保年金部分，陳淑綸說，政府為選舉考量拖延勞保年改的討論，讓勞工憂心，即便政府說不會破產、會負最終給付責任，但這項承諾並未入法，因此希望政府能積極解決問題。

陳淑綸表示，預計4月20日在凱道舉行行前記者會，屆時將說明更完整的遊行規劃。（編輯：張芷瑄）1110330

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