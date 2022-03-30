清華學士後醫學系揭牌 培育具科技素養醫師

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（中央社記者魯鋼駿新竹市30日電）國立清華大學學士後醫學系去年9月獲教育部核准設立，將於今年開始招生。學系今天於校內舉行揭牌儀式，宣示培育更具科技素養醫師。

國立清華大學學士後醫學系揭牌典禮上午舉行，多位醫界、政界、學界人士出席，見證及恭賀清華大學在醫學研究及人才培育再創新局。

清華校長賀陳弘致詞指出，醫學結合新科技是世界大趨勢，近年已有許多醫師到清華進修科技博士學位，例如骨科醫師到動機系學習機械力學與復健，急診醫師研發感染快篩試片等，清華醫學教育的特色正是提升醫師的科技能力。

賀陳弘表示，醫學有了科技輔助，加上清華大學即將在桃園航空城設立的醫院為後勤支援中心，未來清華所培養的公費醫師到基層服務不再是單兵作戰，將以整個醫學系統為後盾，提升基層醫療功能，同時促進醫師專業成長。

出席揭牌典禮的新竹縣長楊文科致詞說，新竹科學園區成立42年，去年創下新台幣1.58兆產值，清華大學針對精準、智慧醫療成立學士後醫學系，正是關鍵時刻。

新竹市副市長沈慧虹說，新竹市長林智堅去年與楊文科一同連署支持清華成立學士後醫學系，就是對此事背書，很高興看到清華爭取了30年，終於得到突破。

學士後醫學系所屬的清華生命科學院院長高瑞和表示，首屆醫學系將招收23名公費生，包括「自然科學組」16名及「智慧資訊科技組」7名。目前正開放報名至4月6日，並將於4月30日筆試，5月7日面試，5月17日放榜，8月1日正式入學。

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高瑞和表示，清華醫學系專任及合聘教師已超過百位，規劃的大體解剖教室及相關軟硬體規畫也即將在新生入學前完成，包含9座解剖台、3具大體老師、及3位解剖學老師。新生8月入學就可以開始學習解剖課程。

高瑞和指出，國內醫學系課程過去主要以分科上課方式進行，清華醫學系課程規劃以更具整合性的人體器官來分類，如將心臟內、外科統整為心臟血管系統課程，並加入與心臟血管相關生理、藥理、病理，整合基礎與臨床課程，有利於學生建立連貫的知識與觀念。（編輯：方沛清）1110330