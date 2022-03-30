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關鍵時刻來賓錯誤爆料 東森新聞未查證挨罰120萬

2022/3/30 15:45（3/30 18:21 更新）
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NCC表示，東森新聞台「關鍵時刻」節目來賓分別提到大學老師去萬華阿公店才染疫，以及台大醫院助權貴施打疫苗，未落實事實查證，各罰新台幣40萬元與80萬元。圖為去年爆發本土疫情的萬華茶室文化老街。（中央社檔案照片）
NCC表示，東森新聞台「關鍵時刻」節目來賓分別提到大學老師去萬華阿公店才染疫，以及台大醫院助權貴施打疫苗，未落實事實查證，各罰新台幣40萬元與80萬元。圖為去年爆發本土疫情的萬華茶室文化老街。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北30日電）NCC今天表示，東森新聞台「關鍵時刻」節目來賓分別提到大學老師去萬華阿公店才染疫，以及台大醫院助權貴施打疫苗的內容，都未落實事實查證，導致損害公共利益，決議各罰新台幣40萬元與80萬元。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審議110年第7次廣播電視節目廣告諮詢會議案件，決議對4案件開罰，其中違反節目應與廣告區隔規定1件、違反插播式字幕規定1件及違反事實查證原則致損害公共利益規定2件。

NCC表示，在違反事實查證原則導致損害公共利益部分，東森新聞台「關鍵時刻」去年5月19日因為節目來賓表示兩位大學教授是因為去萬華阿公店導致染疫，未落實事實查證，導致損害公共利益，開罰40萬元。

NCC表示，東森新聞台「關鍵時刻」去年6月17日有節目來賓指出，台大醫院以研究計畫為名，由指揮中心專家小組召集人張上淳的妻子胡芳蓉帶領，找院外人士助權貴施打莫德納疫苗，未落實事實查證，導致損害公共利益，開罰80萬元。兩案差異是因為情節嚴重性不同，因此有不同開罰金額。

NCC表示，TVBS新聞台去年5月30日「午間12.13新聞」節目，因為在新聞報導中宣傳同一家族頻道播出的戲劇「火神的眼淚」，導致節目與廣告未能明顯區分，予以警告。

此外，在違反插播式字幕部分，NCC表示，TVBS新聞台去年4月13日「上午11點新聞」節目，因新聞畫面下方不斷出現「母親節特企 女人我最大APP看文章抽專櫃限量組」、「歡慶週年 食尚玩家APP 豪華住宿券週週抽」及「上台恐懼 TVBS贏在說話主播營 有自信勇敢秀自己」等插播式字幕內容，非屬衛星廣播電視法第34條規範得使用插播式字幕情形，予以警告。（編輯：楊凱翔）1110330

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