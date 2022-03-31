更多編輯台推薦新聞：
彭政閔將為紐約大都會台灣日開球 中職第一人
運動

彭政閔將為紐約大都會台灣日開球 中職第一人

布魯斯威利失語症息影引討論 醫師提醒3症狀是警訊
生活

布魯斯威利失語症息影引討論 醫師提醒3症狀是警訊

台大百年老樹染褐根病瀕死 師生辦告別式送別楊牧筆下「學院之樹」
文化

台大百年老樹染褐根病瀕死 師生辦告別式送別楊牧筆下「學院之樹」

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》房租補貼適用對象增3倍多 7月起申請、4類族群可加碼
首頁 / 生活

桃市府公布疫調足跡 曾赴旅館、購物中心等18處

2022/3/31 16:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園31日電）桃園市今天新增15例本土個案，市府公布最新疫調足跡，包括龍潭觀光夜市、全聯、泰式養生館、萊爾富、寵物沙龍、景觀咖啡廳、汽車旅館、大江國際購物中心及多家餐廳等共18處。

桃園市政府下午公布個案22949、23085、23176、23186的最新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫調公共場所足跡。

足跡包含3月19日去過一九九三老嬉皮、龍潭觀光夜市、全聯平鎮祥安店；3月23日、24日去過南臺灣土魠魚觀音店、過嶺廣東粥；3月24日去過佳合五金行、林師傅泰式養生館；3月24日、26日、28日去過萊爾富觀音觀海門市。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

3月25日去過觀音區中華牛肉麵；3月25日、26日去過觀音區小菜多多、八方雲集觀音成功店；3月26日去過信阡機械五金股份有限公司、哈皮寵物沙龍、雲頂休閒農場（景觀咖啡廳）、約客國際事業有限公司（約客頂級汽車旅館）、阿城鵝肉中壢店、萊爾富平鎮桃勤門市。

3月27日去過中壢大江國際購物中心；桃市府表示，曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。（編輯：張銘坤）1110331

延伸閱讀
桃市府新增疫調足跡 包括銀行、法院、搭乘高鐵
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族