桃市府公布疫調足跡 曾赴旅館、購物中心等18處

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（中央社記者葉臻桃園31日電）桃園市今天新增15例本土個案，市府公布最新疫調足跡，包括龍潭觀光夜市、全聯、泰式養生館、萊爾富、寵物沙龍、景觀咖啡廳、汽車旅館、大江國際購物中心及多家餐廳等共18處。

桃園市政府下午公布個案22949、23085、23176、23186的最新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫調公共場所足跡。

足跡包含3月19日去過一九九三老嬉皮、龍潭觀光夜市、全聯平鎮祥安店；3月23日、24日去過南臺灣土魠魚觀音店、過嶺廣東粥；3月24日去過佳合五金行、林師傅泰式養生館；3月24日、26日、28日去過萊爾富觀音觀海門市。

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3月25日去過觀音區中華牛肉麵；3月25日、26日去過觀音區小菜多多、八方雲集觀音成功店；3月26日去過信阡機械五金股份有限公司、哈皮寵物沙龍、雲頂休閒農場（景觀咖啡廳）、約客國際事業有限公司（約客頂級汽車旅館）、阿城鵝肉中壢店、萊爾富平鎮桃勤門市。

3月27日去過中壢大江國際購物中心；桃市府表示，曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。（編輯：張銘坤）1110331