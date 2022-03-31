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新航運能恢復逾半 慶飛台55年台灣出發機票8折

2022/3/31 16:17（3/31 17:56 更新）
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新加坡航空運能已恢復到COVID-19疫情前的57%，新航台灣分公司31日舉行春酒餐會，總經理蔡建華宣布，慶祝飛台灣55年，4月1日至21日，台灣出發飛往新航集團全球航點的機票享8折優惠。中央社記者汪淑芬攝 111年3月31日
新加坡航空運能已恢復到COVID-19疫情前的57%，新航台灣分公司31日舉行春酒餐會，總經理蔡建華宣布，慶祝飛台灣55年，4月1日至21日，台灣出發飛往新航集團全球航點的機票享8折優惠。中央社記者汪淑芬攝 111年3月31日
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（中央社記者汪淑芬台北31日電）新加坡航空運能已恢復到COVID-19疫情前的57%，新航台灣分公司今天宣布，慶祝飛台灣55年，4月1日至21日，台灣出發飛往新航集團全球航點的機票，提供8折優惠。

新航台灣分公司舉行春酒餐敘，總經理蔡建華說，隨著疫苗接種率提高及各國逐漸開放邊境，新航集團對於國際航空客運市場保持樂觀。依據目前的全球航班班表，新航集團今年4月客運運能達到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的57%，航點將恢復到疫情前的7成以上。

蔡建華表示，今年是新航飛台灣55週年，自1967年4月1日降落台北松山機場開始，台灣一直是新航集團的重要市場之一。新加坡政府將自4月1日起簡化入境旅遊的規定，新航也藉此推出台灣出發的週年慶活動，讓民眾可以享有超值優惠提早規劃疫後旅遊。

根據新航提供的資料，新航官網SingaporeAir.com及SingaporeAir行動app上，4月1日至21日推出「購票享5重優惠再抽5大好禮」活動。從台灣出發飛往新航集團全球航點機票享8折優惠，經濟艙來回新加坡新台幣1萬3038元起、紐澳1萬7678元起、南非1萬8858元起、歐洲1萬9478元起。

新航這次促銷優惠，還包括可享有選位費及預購託運行李55折、KrisFlyer會員55%額外紅利哩程等，還有機會獲得機票抵用券及限量福袋。

新航為了讓旅客在充滿變數的期間可以安心購票，購票旅客於5月31日前，可無限次免手續費更改訂位，5月31日之後可以免費更改訂位一次。

目前新航每天有一航班往返新加坡與台北，提供前往新加坡或在新加坡樟宜機場轉機的客運和貨運服務，尚未恢復到疫情前每天2班。（編輯：管中維）1110331

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