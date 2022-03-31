台中婚宴群聚已12人染疫 外縣市賓客多源頭待釐清

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江慧珺、張茗喧台北31日電）台中婚宴群聚擴大，截至目前已有12人染疫。指揮中心今天表示，因台中的社區內並無其他個案，且外縣市賓客多，研判源自台中的可能性小，需後續採檢與定序釐清。

中央流行疫情指揮中心昨天公布3確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案曾參與台中某場婚宴，今天婚宴相關群聚染疫者再添9人，且分布縣市多，累計已有12人確診。

媒體今天在疫情記者會詢問台中婚宴群聚可能感染源，指揮中心指揮官陳時中說明，因台中社區內並無其他個案，而婚宴來自外縣市的賓客多，故研判源自台中的可能性小，較可能是參與婚宴的某個人傳給他人，台中市也展開全數匡列採檢。

陳時中也說，參與婚宴者分散各縣市，與先前的嘉義婚宴群聚有點類似，資料搜集較困難。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，婚宴於3月26日舉行，而確診個案出現症狀的日期介於28至30日間，看起來都是參加過婚宴後發病，另有1人從北部南下參與婚宴者無症狀，需要二採確認。

羅一鈞表示，這起群聚也待病毒定序出爐與其他傳播鏈比對，以及後續匡列採檢結果可能驗出其他確診個案的狀況，由這些線索來追溯可能源頭。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另桃園舞蹈老師群聚疫情也擴大，羅一鈞說明，目前6名相關確診者中，因發病時間相近，尚無法研判誰較可能是早期感染個案。依照先前經驗，要追查接觸者是否有其他無症狀、Ct值高或已有抗體陽性，才能後續研判。

羅一鈞說，桃園舞蹈老師群聚案後續也會透過病毒定序結果，推論可能跟哪條傳播鏈有關，因確診者足跡跨縣市情況很普遍，目前也無法純粹由地域得知是否為先前桃園本土傳播鏈的延伸。（編輯：吳協昌）1110331