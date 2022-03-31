台中婚宴群聚案擴大 餐廳未落實實聯制被罰1.5萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中31日電）台中婚宴群聚案延燒，台中市長盧秀燕今天表示，中市新增1名COVID-19本土確診個案，是台中婚宴群聚個案之一，而這家餐廳也因未落實實聯制登記，被市府開罰1.5萬元。

盧秀燕下午召開台中市防疫指揮中心記者會，會中說明最新台中市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，市府除展開疫調外，並設置7處社區快篩站，籲請與確診者足跡重疊者可以前往快篩。

盧秀燕指出，台中婚宴群聚案其中1人是台中住西屯區的65歲家庭主婦，26日到台中國家歌劇院5樓VVG餐廳參加自助式婚宴，28日出現咳嗽、喉嚨痛症狀，30日至西屯某診所就醫，當日經衛生局匡列為婚宴接觸者並採檢，採檢結果陽性，目前於醫院隔離治療中。

衛生局長曾梓展說明疫調結果，個案27日曾至空也素麵食用餐及三井outlet購物；29日至太平三汀山爬山、Honda汽車大里廠、小貝果托嬰中心接送孫子；30日曾至西屯菜市場購物。

盧秀燕表示，市府已要求國家歌劇院自30日起閉館3天，相關足跡已完成清消；另針對國家歌劇院5樓VVG餐廳未落實實聯制登記，將依法開罰1萬5000元。

曾梓展指出，台中婚宴相關接觸者184人，包含賓客148人、工作人員36人，目前10人確診，其中台中市1人、外縣市9人，其餘均匡列居家隔離，目前採檢52人陰性，其餘檢驗中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於外縣市確診者在中市的足跡，市府表示，確診者住宿的林酒店及承億文旅台中鳥日子今天停業全面清消，而托嬰中心也被要求明天停托1天，並對幼兒進行採檢。

其餘空也素麵食、草悟道漢默斯、南屯想咖啡、新光三越台中中港店、統聯轉運站、台中高鐵站等足跡點也全面清消中。衛生局並將針對26、27日有進出相關場所民眾寄發逾3萬6000筆「實聯制簡訊」，提醒即日起到4月6日前往7處社區快篩站快篩。（編輯：唐聲揚）1110331