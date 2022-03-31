疫情影響幼童發展 信誼辦園遊會促親子閱讀

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信誼基金會31日表示，將於4月9日、10日舉辦「經典圖畫書好好玩」親子園遊會，選用6本經典圖畫書中的角色、故事、場景，設計出一系列活動，啟發幼童的閱讀興趣。（信誼基金會提供）中央社記者陳至中傳真 111年3月31日

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（中央社記者陳至中台北31日電）COVID-19疫情使出門機會大減，影響幼童語言、認知、社會能力發展。信誼基金會將於4月9日、10日舉辦「經典圖畫書好好玩」園遊會，啟發幼童的閱讀興趣。

信誼基金會今天發出新聞稿指出，許多幼教專家都提醒，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，可能使孩子在語言、認知和社會能力的發展受到不利的影響。透過親子閱讀和遊戲活動，可以促進各領域發展，讓孩子喜歡上閱讀，養成閱讀的習慣。

信誼基金會在兒童節連假後的週末4月9日、10日，規劃「經典圖畫書好好玩」親子園遊會，選用6本經典圖畫書中的角色、故事、場景，設計出一系列活動，從聽故事、看故事到玩故事，激發更多的可能性。

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園遊會搭配許多經典圖畫書，適合2到8歲幼童，例如透過拼圖遊戲，回味「有一個老太太她吞了隻蒼蠅」中的幽默場景；以集體蓋印創作，重現「小黑魚」團結力量大的故事；欣賞「驢小弟變石頭」的動畫，許下自己的心願等。另外還可參加「最奇妙的蛋」三明治、木工玩具等DIY手作活動。

信誼基金會營運長廖瑞文表示，希望藉由園遊會，送給孩子一份獨特又珍貴的成長禮物，親子玩得開心之餘，也將這段親密互動帶回家，持續與書本對話，發現更多蘊藏在書中的智慧。相關資訊可參考信誼基金會網站。（編輯：管中維）1110331