新北板橋某國小生確診 匡列146人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新北市長侯友宜（圖）31日下午在市府說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，呼籲民眾踴躍接種第3劑疫苗；尤其65歲以上的長輩，接種可獲得超商禮券鼓勵。中央社記者黃旭昇新北攝 111年3月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北市府今天表示，板橋區某國小學生確診，匡列同班級、課後安親班師生、家長共146人，其中，89人居家隔離採檢。該學生是因家長在桃園職場群聚有關，班級停課至4月10日。

新北市長侯友宜、副市長劉和然、衛生局長陳潤秋今天下午在市府說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，並呼籲民眾踴躍接種第3劑疫苗；尤其65歲以上免疫系統比較差的長輩，各劑次尚未接種者都踴躍施打，並可獲得超商禮券鼓勵。

另外，針對中和區的多起確診個案、公寓群聚確診案，新北在中和區和平街景福市民中心設置的機動篩檢站，也將在4月1日上午、下午，加開篩檢時段，呼籲民眾踴躍出來篩檢。

新北市仍有多條不明感染源的傳播鏈，劉和然告訴中央社記者，中央實施的「類普篩」是以基隆為示範與試辦研究，且是發放家庭快篩試劑，新北目前防疫策略仍是採取鼓勵民眾到社區篩檢站，檢驗核酸檢測PCR。

衛生局說，除今天公布的確診案例外，板橋有某國小1年級男童，因家長與桃園職場群聚相關而染疫確診，不過，中央尚未給予案號；新北已疫調匡列同班級師生、課後安親班師生共146人，其中，需隔離的師生、需照顧隔離學童的家長，共89人居家隔離並採檢。

衛生局公布，新增27名確診病例，其中，7人為新增或與確診足跡有關，其餘20人是居家隔離或自主健康管理採檢陽性。

衛生局說，這些病例中，與中和公寓確診案相關的5人，是在景福市民活動中心機動篩檢站及雙和醫院社區篩檢站篩檢959人，其中有5例陽性個案，他們與公寓確診個案是同公寓住戶。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛生局說，與基隆相關案的3人，包括與基隆市房仲確診案接觸者、有基隆活動史者、有基隆小吃店足跡者。另外，還有與樹林科技廠、三重相關案、永和相關案、桃園舞蹈教室相關案、台中婚宴相關案有關連性。

衛生局說，與全球傳動科技樹林廠有關，今日共新增13例陰轉陽個案。另外，住三峽區、任職超商的女子案23396，看到公布公共足跡與科技廠確診者的超商足跡重疊，前往採檢確認為核酸檢測PCR陽性。她的男友是案23395，為外縣市軍校生，已完成2劑疫苗接種，也檢驗確診。（編輯：張銘坤）1110331