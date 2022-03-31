馬卡龍紅、口感清甜 新品牌水蜜桃蓮霧高價問市

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高雄區農業改良場31日指出，民國108年推出的新品種蓮霧「高雄2號－春之桃」夏季採收，並像法式甜點馬卡龍般的粉桃紅色，單果250公克重，為市面上果型最大的蓮霧；吃起來清甜多汁、帶有果香。將以「水蜜桃蓮霧」品牌問市。中央社記者楊淑閔攝 111年3月31日

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（中央社記者楊淑閔台北31日電）高雄區農改場今天展示108年推出的新品種蓮霧高雄2號-春之桃，外觀為馬卡龍紅、口感清甜精緻，非專屬授權予屏東縣南州地區農會打造「水蜜桃蓮霧」品牌上市，禮盒售價2500元。

農委會高雄區農業改良場今天召開「蓮霧新品種高雄2號-春之桃化身『水蜜桃蓮霧』搶進禮盒市場」記者會。

高雄區農改場指出，蓮霧是深具台灣特色的水果，曾被票選為全國10大經典水果之一，全台蓮霧種植面積3167公頃，年產量約5萬5000公噸，主產地包含屏東縣（占69%）、高雄市（占13%）、嘉義縣（占7%）、宜蘭縣（占5%）、南投縣（占3%）。

高雄區農改場助理研究員陳思如說明，隨著品種引進及育種積極進行，蓮霧品種逐漸多樣化，而市場上消費者喜愛的蓮霧多為深紅色，她花了10年、於民國108年推出的「高雄2號-春之桃」則不是深紅色，冬春季為紅色，夏季採收則像法式甜點馬卡龍般的粉桃紅色。

陳思如指出，單果250公克重，為市面上果型最大的蓮霧，吃起來清甜中帶有果香，皮薄無渣感，沒有澀感又多汁，是非常精緻的高級水果口感，年長者食用也不費力；冷藏又耐放，可達2週；且已外銷帛琉、香港。

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屏東縣南州地區農會總幹事黃俐甄表示，109年取得非專屬授權後，以「水蜜桃蓮霧」品牌問市，成功標榜產品特性，並主攻禮盒市場，2公斤6顆裝售價新台幣2500元，栽種面積共1公頃，由數名農民從既有栽種面積中局部嘗試耕作，獲利後會逐步擴增規模。

屏東縣南州地區農會補充，同樣是2公斤重，還有7顆裝售價2000元、8顆裝1800元、9顆裝1700元，提供消費者不同選擇。（編輯：張雅淨）1110331