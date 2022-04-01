NCC提交鏡電視調查報告 強調絕不護航

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（中央社記者蘇思云台北1日電）NCC表示，依日前立法院交通委員會臨時提案決議，昨天已提出鏡電視申設案相關調查報告，初步回應外界疑慮，後續將持續調查，並依衛星廣播電視法及針對鏡電視附加附款審查，強調絕不護航。

國家通訊傳播委員會（NCC）今年1月19日許可鏡電視新聞台執照，不過鏡電視取得許可後，董事長已經換了3人，3月29日選出前中華電信董事長鄭優為鏡電視新任董事長，過程引發外界關注；立法院交通委員會3月14日臨時提案決議，要求NCC在3月底前提出行政調查報告。

外界關注鏡電視新聞台申設案，NCC今天發布新聞稿說明，已啟動調查程序，為及時回覆立法院問政需要，昨天已將初步書面調查狀況提交立法院。後續關於鏡電視董事長變更案、民眾相關陳情的調查、新聞台公評人調查說明等行政事項，NCC將持續調查追蹤以求審查周延。

另外，外界質疑NCC未妥善處理民眾先前陳情的鏡電視營運治理問題，NCC表示，在許可申設時已做成具體附款，明確要求鏡電視：禁止與鏡電視其他集團共用人力、禁止鏡電視股東或及其所屬公司有不當利益輸送，並須限期補實人力、資金等。

NCC表示，如果有違反若干附款要求，最嚴重者可廢止原處分。NCC將持續追查鏡電視附款執行狀況，落實行政調查，並經委員會議程序審議，不會有僅接受單方面說詞的狀況。

NCC強調，各界期待台灣新聞頻道產業可以良性競爭，關心個案並提出許多建議，不過具體個案已進入行政程序，希望各界尊重NCC獨立行使職權的空間，以保障民眾視聽權益。（編輯：潘羿菁）1110401