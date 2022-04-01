防超商夜間暴力危害 電擊棒、通報設施可補助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

勞動部1日舉行例行業務報告，勞動部職業安全衛生署組長張國明（圖）會中表示，勞動部已經修正「事業單位改善工作環境及促進職場勞工身心健康補助作業要點」，增加補助項目，包含夜間工作、侷限空間作業的防護設施補助等。中央社記者吳欣紜攝 111年4月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北1日電）超商店員夜間工作遭攻擊日前頻傳，外界關注勞工夜間工作安全，勞動部職安署今天說，將擴大工作環境改善補助項目，包含錄影監視、電擊棒等精簡設施有需求都可補助。

勞動部舉行例行業務報告，職業安全衛生署組長張國明會中表示，勞動部已經修正「事業單位改善工作環境及促進職場勞工身心健康補助作業要點」，增加補助項目，包含夜間工作、侷限空間作業的防護設施補助等。

為了協助中小企業改善工作環境，從民國103年訂定相關補助要點，以提升事業單位持續改善安全衛生設施意願，補助項目包括工作場所噪音振動、通風換氣、溫濕度與人因工程改善，並包括個人防護器具及辦理職場身心健康相關活動的經費補助。

張國明說，去年國內發生多起夜間工作勞工遭到攻擊，如果雇主想要改善勞工夜間工作環境，可以洽北中南區的勞工服務中心諮詢或臨場輔導，經專家檢視確認有需求，包含錄影監視設備、緊急通報設備、物理性屏障或設施、電擊棒等都可以補助。

至於侷限空間部分，包含通風換氣、排氣機、管線，偵測儀器、緊急救援設施等都可以補助。

張國明說，計畫希望協助中小企業打造安全工作環境，今年計畫補助100家，補助金額上限是新台幣75萬元，但若是輔導計畫合作推動夥伴，最高補助金額可達150萬元。（編輯：方沛清）1110401