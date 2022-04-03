109年兒童事故傷害死亡率降 事故死因呼吸威脅居首

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（中央社記者潘姿羽台北3日電）兒童是國家的未來，主計總處國情統計通報揭露，兒童事故傷害死亡率續降，不過109年兒童事故傷害死亡率每10萬兒童仍有4人，常見死因類別以「呼吸之意外威脅」居首，提醒家長多留心兒童安全。

主計總處引用內政部統計指出，111年2月底兒童（未滿12歲）人口為228.7萬人，較110年底減少0.4%，與105年底的245萬人相比，更減了6.7%；占總人口比率從105年底的10.4%，逐年降至9.8%。

隨著人口結構轉變，兒童占人口比率持續走低，但偶爾還是會傳出兒童事故傷害。依衛生福利部統計，109年兒童事故傷害死亡人數為95人，死亡率由105年每10萬兒童死亡5.0人降至109年的4.0人，已連續4年下降，位居兒童死因第3。

進一步觀察兒童事故傷害死因，109年兒童以「呼吸之意外威脅」死亡33人、占34.7%較多，主要是窒息、嗆到或噎到所致，其次為「運輸事故」27人、占28.4%，其中因機動車交通事故死亡26人， 兩大死因合占63.1%。

若與105年相比，以「其他」死因減27人減幅較大，主因是105年高雄美濃地震兒童死亡人數較多，「意外溺死或淹沒」及「暴露於煙霧、火災與火焰」則各增2人，其餘死因多呈減少或持平。

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主計總處指出，按性別觀察，男童事故傷害死亡人數向來高於女童，109年男童占58.9%，較108年下降8.1個百分點；按死亡率觀察，109年男、女童死亡率分別為每10萬兒童死亡4.6人及3.4人，較108年分別減0.8人及增0.5人。

至於外界關注兒童性別差距，111年2月底男童占51.8%，高出女童3.6個百分點，性別差距較105年底縮減0.4個百分點，每百女童之男童數（兒童性比例）為107.6人，較105年底減0.7人。（編輯：楊蘭軒）1110403