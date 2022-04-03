更多編輯台推薦新聞：
陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步
運動

陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步

威爾史密斯奧斯卡動粗、東南水泥事故…一週大事看這裡
一週大事

威爾史密斯奧斯卡動粗、東南水泥事故…一週大事看這裡

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

109年兒童事故傷害死亡率降 事故死因呼吸威脅居首

2022/4/3 11:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北3日電）兒童是國家的未來，主計總處國情統計通報揭露，兒童事故傷害死亡率續降，不過109年兒童事故傷害死亡率每10萬兒童仍有4人，常見死因類別以「呼吸之意外威脅」居首，提醒家長多留心兒童安全。

主計總處引用內政部統計指出，111年2月底兒童（未滿12歲）人口為228.7萬人，較110年底減少0.4%，與105年底的245萬人相比，更減了6.7%；占總人口比率從105年底的10.4%，逐年降至9.8%。

隨著人口結構轉變，兒童占人口比率持續走低，但偶爾還是會傳出兒童事故傷害。依衛生福利部統計，109年兒童事故傷害死亡人數為95人，死亡率由105年每10萬兒童死亡5.0人降至109年的4.0人，已連續4年下降，位居兒童死因第3。

進一步觀察兒童事故傷害死因，109年兒童以「呼吸之意外威脅」死亡33人、占34.7%較多，主要是窒息、嗆到或噎到所致，其次為「運輸事故」27人、占28.4%，其中因機動車交通事故死亡26人， 兩大死因合占63.1%。

若與105年相比，以「其他」死因減27人減幅較大，主因是105年高雄美濃地震兒童死亡人數較多，「意外溺死或淹沒」及「暴露於煙霧、火災與火焰」則各增2人，其餘死因多呈減少或持平。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

主計總處指出，按性別觀察，男童事故傷害死亡人數向來高於女童，109年男童占58.9%，較108年下降8.1個百分點；按死亡率觀察，109年男、女童死亡率分別為每10萬兒童死亡4.6人及3.4人，較108年分別減0.8人及增0.5人。

至於外界關注兒童性別差距，111年2月底男童占51.8%，高出女童3.6個百分點，性別差距較105年底縮減0.4個百分點，每百女童之男童數（兒童性比例）為107.6人，較105年底減0.7人。（編輯：楊蘭軒）1110403

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族