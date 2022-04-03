農委會成立寵物管理科 著重動物福利及產業發展

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（中央社記者張雄風台北3日電）農委會今天宣布「寵物管理科」成立，建構兼顧動物福利、專業及創新的寵物產業鏈，設立專法規範寵物的食、衣、住、行、育、樂等面向，並建立寵物白名單，訂定適合家庭飼養的物種。

行政院農業委員會今天舉辦「寵物管理科動起來」啟動儀式，將全方位針對寵物管理展開完整制度規劃與推行，負起寵物「出生至死亡各階段，全面照顧」的使命，使寵物生活安心、飼主消費放心、寵物關聯產業正向發展且具國際競爭力。

農委會主委陳吉仲致詞時表示，現階段台灣約有250萬隻毛小孩，估算寵物產業產值每年約新台幣500至600億；目前每年以10%幅度成長，2040年可能會有1200萬隻毛小孩，人類該有的福利，毛小孩都要有，希望一起實現這個夢想。

陳吉仲表示，總統蔡英文曾提到「寵物管理科」應該叫「家庭動物科」，因為毛小孩就像家人一樣。陳吉仲表示，其實過去農委會關於動物福利、寵物管理，蔡總統都要求報告，而蔡總統不只是治國到位，也有親身飼養數隻毛小孩。

農委會指出，寵物管理科編制6人，每年預定編列1.5億元預算推動各項管理工作，另將支持各地方政府增聘近百名人力；除承接動物福利及產業發展的使命，更要輔導新興寵物產業導入合理規範，為國內寵物市場建構兼顧動物福利、專業及創新的永續發展環境。

農委會表示，有鑑於寵物物種甚為多樣，建置多元物種的分類分級管理機制為首要關鍵。未來將透過寵物市場流通物種監控與調查，並依「動物福利」、「人畜安全」及「入侵性」風險3大指標，對多元物種評估並予以分類、分級。

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農委會說明，未來將不適合在國內飼養的物種提為寵物黑名單，限制飼養與輸入，將適合家庭飼養的物種提為寵物白名單，並發展出相關物種的動物福利指引，使飼主責任能落實，全面建構行政能量可負擔的寵物境內管理制度。

另外，寵物管理將會設立專法，有效規範寵物的食、衣、住、行、育、樂等多元面向，而在各種制度建構過程，農委會將廣納寵物產業、動保及消費者的意見，共同規劃具體可行的管理新制，也期待社會各界共同關心動物福利，政府與民間攜手合作，讓寵物產業成為幸福產業。（編輯：張雅淨）1110403