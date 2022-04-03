更多編輯台推薦新聞：
陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步
運動

陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步

威爾史密斯奧斯卡動粗、東南水泥事故…一週大事看這裡
一週大事

威爾史密斯奧斯卡動粗、東南水泥事故…一週大事看這裡

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
國5北上估塞到深夜 明天注意13地雷路段
首頁 / 生活

持續大雨 中橫關原段又坍道路阻斷

2022/4/3 16:20（4/3 16:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中橫山區連日降下大雨，省道台8線117.4公里關原路段，原已進行災害搶修，3日中午再度發生坍方及持續間歇落石情形，下午5時後實施夜間預警封閉。（公路總局第四區養護工程處提供）中央社記者李先鳳傳真 111年4月3日
中橫山區連日降下大雨，省道台8線117.4公里關原路段，原已進行災害搶修，3日中午再度發生坍方及持續間歇落石情形，下午5時後實施夜間預警封閉。（公路總局第四區養護工程處提供）中央社記者李先鳳傳真 111年4月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）中橫公路台8線117.4公里關原路段上邊坡災害，過去幾天連續有崩坍土石滑落情形，今天中午持續下雨，又落石坍方，暫時無法清理，道路阻斷無法通行，公路總局呼籲用路人改道。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段發布訊息表示，中橫山區連日降下大雨，省道台8線117.4公里關原路段，原已進行災害搶修，今天中午再度發生坍方及持續間歇落石情形，目前道路阻斷緊急封閉關原至洛韶（114.6k至152.7k）路段，現場搶修人員、機械待命搶修中，待落石緩和立即展開搶修。

由於邊坡含水量高，且仍有繼續向上抽坍潛勢，工務段雖全力維持道路通行，但路況仍然隨時會有變化，建議用路民眾非必要暫時避免行走此路段，今天下午5時後實施夜間預警封閉。（編輯：謝雅竹）1110403

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族