持續大雨 中橫關原段又坍道路阻斷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中橫山區連日降下大雨，省道台8線117.4公里關原路段，原已進行災害搶修，3日中午再度發生坍方及持續間歇落石情形，下午5時後實施夜間預警封閉。（公路總局第四區養護工程處提供）中央社記者李先鳳傳真 111年4月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）中橫公路台8線117.4公里關原路段上邊坡災害，過去幾天連續有崩坍土石滑落情形，今天中午持續下雨，又落石坍方，暫時無法清理，道路阻斷無法通行，公路總局呼籲用路人改道。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段發布訊息表示，中橫山區連日降下大雨，省道台8線117.4公里關原路段，原已進行災害搶修，今天中午再度發生坍方及持續間歇落石情形，目前道路阻斷緊急封閉關原至洛韶（114.6k至152.7k）路段，現場搶修人員、機械待命搶修中，待落石緩和立即展開搶修。

由於邊坡含水量高，且仍有繼續向上抽坍潛勢，工務段雖全力維持道路通行，但路況仍然隨時會有變化，建議用路民眾非必要暫時避免行走此路段，今天下午5時後實施夜間預警封閉。（編輯：謝雅竹）1110403