圓寶長大貓熊館將整修 出動低重音喇叭減敏訓練

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（中央社記者陳昱婷台北6日電）台北市立動物園明星動物大貓熊「圓寶」已經1歲9個月大，園方即將整修貓熊館讓牠能獨立生活，為了降低施工聲響對大貓熊們的影響，近期先出動「低重音藍芽喇叭」進行減敏訓練。

台北市立動物園介紹，大貓熊為獨居型動物，新生個體大約在1歲半至2歲間展開獨立生活，目前仍跟媽媽「圓圓」一起生活的「圓寶」，也即將在「圓圓」出現驅離動作後開始獨居。

動物園表示，「圓寶」已經1歲9個月了，有必要在牠獨立前將貓熊館內的空間重新配置，新增室內欄舍、作業通道、照養空間並改善空調配置，不過在工程開始前，要先對大貓熊們進行減敏訓練，避免施工聲響對牠們造成太大影響。

動物園說明，保育員準備了一組「加強低重音藍芽喇叭」放在貓熊館內，模擬破碎機具鑽地聲響等施工環境音，有趣的是，每名大貓熊對聲響的反應都不太相同。

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動物園指出，年紀最小的「圓寶」聽到聲音就迅速向上移動；姊姊「圓仔」則是豎起耳朵想確認音源方向，並躲到距離較遠的地方；爸爸「團團」有點小緊張，來回走動幾次；媽媽「圓圓」則非常淡定，只是好奇地走到門邊想確認聲音位置，就回頭繼續做自己的事了。

動物園表示，經過一段時間的減敏訓練，大貓熊們對於聲響的反應已經明顯降低，未來施工期程預計為數個月，完工後將有全新的調度模式，讓大貓熊們生活得更舒適。（編輯：李錫璋）1110406