東森新聞台評鑑有條件過關 NCC：定位須與財經台區隔

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（中央社記者蘇思云台北6日電）NCC今天決議東森新聞台期中評鑑「合格」，提出多項附負擔與行政指導，包括要求修正編輯室公約強化與勞動權益的連結、設專職編審6名等，也強調頻道定位要跟東森財經新聞台有所區隔。

衛星廣播頻道執照為期6年，3年會有一次期中評鑑，東森新聞台期中評鑑期間為2017年8月到2020年8月。國家通訊傳播委員會（NCC）今天審議東森新聞台營運計畫執行情形評鑑案，決議期中評鑑合格。

NCC表示，審理衛廣事業評鑑案，是依照衛廣法第17條等相關規定辦理。為強化自律及內控機制，補強既有採、編、播體系，提出5項附負擔。

NCC表示，附負擔要求公司修正編輯室公約以強化與勞動權益的連結、設置專職編審6名並確保獨立行使職務、確保內部自律規範機制的組成與運作符合法令要求、就違反廣電法令的情形進行改善並落實內控機制及教育訓練、適切處理觀眾內容申訴並在官網公告。

NCC表示，考量衛廣事業新聞頻道對人民知的權益扮演重要角色，同時提出行政指導，包括落實勞動法遵事項、秉持多元原則及編業分離等製播方針、針對公平原則、事實查證、編輯室公約等進行教育訓練、公開參與政府採購標案資訊、提升多元節目、新聞專題及深度報導製播比例等事項作成共同行政指導事項。

NCC也透過行政指導指出，東森新聞台應確實遵守營運計畫，跟同公司所屬的東森財經新聞台在頻道定位等方面應有所區隔。

過去半年來適逢多個新聞台的期中評鑑期，今年3月中旬已過關的包括民視新聞台、壹電視新聞台、年代新聞台，目前仍在審查中的還有三立新聞台、TVBS新聞台、TVBS共3頻道。（編輯：林淑媛）1110406