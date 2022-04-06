台大師盼搶救百年黃檀 文學院持續溝通凝聚共識

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（中央社記者許秩維台北6日電）台大文學院中庭的百年印度黃檀染上「褐根病」，經評估後規劃移除。台大植病系兼任教授孫岩章近日在樹下靜坐，呼籲用注射治療搶救黃檀；台大文學院則說將持續溝通並凝聚共識。

台灣大學文學院中庭的印度黃檀自日本帝國大學時期種下，至今已有百年歷史。詩人楊牧曾為它寫下「學院之樹」一詩，銘刻老樹昂揚且生生不息的精神，林文月等多名作家的文字紀錄裡，也曾出現印度黃檀。

台大文學院和總務處去年4月觀察到黃檀的葉片異常枯萎，經台大植物教學醫院檢驗後為褐根病且病況嚴重，雖經加強灌水、施肥、施藥等救治仍無起色。

台北市文化局去年8月也請樹木保護委員會代表現場會勘，判斷樹已枯死，並請台大文學院儘速移除樹木，文學院也於今年3月30日舉辦印度黃檀的告別儀式，並規劃近期內要移除黃檀，但目前僅先修剪枯枝，以維護周邊人員動線安全。

台大植物病理與微生物系兼任教授孫岩章近日發起救樹行動，也前往文學院的印度黃檀樹下靜坐，呼籲台大放下刀斧、讓樹醫免費為百年黃檀注射治療，搶救印度黃檀。

孫岩章今天告訴中央社記者，印度黃檀是許多文學院師生難以忘懷的歷史樹木，卻因染褐根病，將於近期被「連根移除」，但珍貴樹木一旦被移除，永遠無法複製回來，他身為樹木醫生之一，願挺身免費相救這個珍貴歷史樹木。

孫岩章表示，他近10年參與褐根病的治療技術研發，於2015年研發「淺孔注射法」來治療樹木褐根病，並曾成功搶救台中的老樹；而印度黃檀有8個主幹，其中4個主幹還有活的枝條，用淺孔注射藥劑仍有救活的機會，希望台大暫勿移除黃檀，讓他能及早為黃檀治療。

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台大文學院院長黃慕萱接受中央社記者訪問時表示，文學院對黃檀的感情很深，曾多次尋求專家協助救治，日前也再請台大植病系評估，但判斷黃檀根部已腐爛，若不移除，中庭其他樹可能會被傳染，且梅雨季節將至，枯枝掉落或黃檀傾倒可能造成人員受傷，才不得不做出移樹的沉痛決定。

黃慕萱提到，台大文學院2名副院長昨天有和孫岩章溝通，並完整告知黃檀的情況，但孫老師還是無法接受，文學院會持續溝通並凝聚共識，再來決定如何處理黃檀。（編輯：張芷瑄）1110406