新北9日研商居家照護執行細節 確保萬無一失

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新北市府即將試辦在宅照護，副市長劉和然8日下午在疫情說明會表示，感謝中央專家學者趕工開會提前公布簡明版指引，9日將召集公所與第一線執行單位討論，確保執行過程萬無一失。中央社記者黃旭昇新北攝 111年4月8日

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（中央社記者黃旭昇、沈佩瑤新北8日電）新北市府今天表示，中央的「COVID-19確診個案居家照護管理指引」出爐，9日將召集公所與第一線執行單位討論；近日密集與中央研商執行細節，確保執行過程萬無一失。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，因應Omicron個案多達99%為輕症，指揮中心今天公布居家照護管理指引，明訂小於65歲、無懷孕或洗腎的輕症個案可在家照護，可有條件與未確診者同住，一旦出現喘、悶、意識不清、皮膚發青須送醫。

新北市府即將試辦在宅照護，副市長劉和然下午在疫情說明會表示，感謝中央專家學者趕工開會提前公布簡明版指引，市府9日上午將召集各區公所、關懷中心開會討論細節，並與中央密切聯繫，以確保醫療照護、生活照護絕對要萬無一失。

衛生局長陳潤秋也在會中表示，中央公布的指引大方向是確診病人、病人家屬、居住家中環境，依指引就需先分流病患；居家照護的染疫病人也可遠距醫療視訊看診，如需要送到醫院，也會依照7大核心醫院及配合醫療院所建立的綠色通道送醫照護。

至於生活照護部分，陳潤秋說，新北市府本來就有居家檢疫關懷中心，將會依組織規模改為「COVID-19個案關懷服務中心」，9日將召集相關市府局處更清楚釐清權責與分工細節。

市長侯友宜今天接受媒體聯訪時提到，希望專家學者會議在訂定指引時要周詳且完整，讓執行面不會窒礙難行，盼望中央與地方大家一起努力。（編輯：方沛清 ）1110408