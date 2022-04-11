加強影視業職安知能 勞動部與文化部辦座談會

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（中央社記者張雄風台北11日電）今年3月有劇組於苗栗神仙谷拍攝時發生意外致死。勞動部今天表示，已訂有影視業職災預防指引及宣導手冊，並進行專案勞檢，也跟文化部合作，與產業辦理座談會，提升職安知能。

勞動部職業安全衛生署今天發布新聞稿表示，勞動部長許銘春今天特別前往委託業者拍攝政策宣傳影片現場，關心劇組拍攝環境，提醒劇組人員應事先採取相關危害預防措施，以避免發生職業災害。

職安署表示，今年3月11日有劇組於苗栗縣神仙谷拍攝影集，因鄰水、高處作業未使勞工穿著救生衣、安全帽及置備救生索或救生圈等必要措施，導致收音助理及攝影師一同滑落水潭致死，業界除感到遺憾外，更應引以為鑑。

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為強化影視業拍攝作業安全，勞動部勞動及職業安全衛生研究所訂有「影視業職業災害預防指引」及「影視業安全衛生宣導手冊」，主要包含4大項目，一、事前評估可能受影響的人、物、場域與環境風險；二、根據上述危害風險訂定災害預防計畫；三、指定適當人員檢視並採取對應危害風險的預防措施；四、實施工作人員安全衛生教育訓練及現場危害告知。

職安署強調，目前正針對較高風險的劇組製片單位實施專案檢查；職安署近期也偕同勞安所與文化部合作，邀集影視產業事業單位高階主管辦理座談會，並於各地擴大辦理宣導會，提升影視產業安全衛生自主管理效能及從業人員職業安全衛生知能。（編輯：張雅淨）1110411