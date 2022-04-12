挪女舍部分供自主健康管理 淡大：誤會一場

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（中央社記者王鴻國新北12日電）淡江大學日前公告住輔組的通知單，將調整女生宿舍部分樓層供自主健康管理的同學搬進，引發部分住宿生上網表達不滿，校方對此表示，這是誤會一場，不會要求學生搬離宿舍。

淡江大學有學生於昨晚上網貼出住宿輔導組的通知單，通知單內容為，因疫情關係，校方將徵用某幾層樓做為觀察寢室及自主健康管理，並將被徵用住宿生搬至松濤各館空床位，於本週三開始搬入，請將空床位私人物品清空，讓住宿生可入住。這張通知單引起熱烈討論。

淡大今天發表聲明表示，關於調整部分樓層住宿空間一事，是於研擬防疫持續營運計畫時，住輔組人員誤解學務長指示而做出的通知，未能及時妥善說明造成部分住宿生困擾，學務長會專程向受影響住宿生致歉。

秘書長劉艾華解釋說，這個公告是「誤會一場」，校方在討論防疫計畫時針對師生染疫的各種情景仍進行推演中，並未定案。

他表示，可能住輔人員誤解了會中各種討論的構想，以為是校方決議的一部分就逕行公告調整，其實，計畫仍在討論中，不會要求學生搬離宿舍。（編輯：方沛清）1110412