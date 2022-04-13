淨零排放利器 智能農機載300公斤爬坡安靜不排污

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因應政府推動淨零排放，高雄區農改場開發出電動智能農地搬運機，不僅不排污、沒噪音，還免駕駛，共有遙控、跟隨2種使用模式，滿載300公斤爬15度坡也無虞。中央社記者楊淑閔攝 111年4月13日

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（中央社記者楊淑閔台北13日電）因應政府推動淨零排放，高雄區農改場花2年時間開發出電動智能農地搬運機，不像引擎動力搬運車會排污、有噪音，且免駕駛並有遙控、跟隨2種用法，滿載300公斤爬15度坡也無虞。

農委會高雄區農業改良場今天召開「電動智能跟隨農地搬運機」記者會，發布高雄區農改場助理研究員潘光月花2年時間開發出爐的新農機。

潘光月告訴中央社記者，他的開發靈感來自機場使用的搬運機，一改目前農用搬運機動力來自引擎，必須使用汽油或柴油，會排污，又有噪音，這台「電動智能跟隨農地搬運機」不僅不排污、沒噪音，還免駕駛，且共有遙控、跟隨兩種使用模式，使用鉛酸電池4顆，正常使用2年換1次、約新台幣1萬多元，開銷不多。

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他還說，這台「電動智能跟隨農地搬運機」四側都有感應裝置，遇到人會停，兼顧安全；性能方面，滿載300公斤爬15度坡都沒問題，目前是跟郡野實業有限公司合作研發完成的，預計上市價20萬元以內，還可以客製化，做成比較小的機型，會更平價。

關於上市時間，以及農民能否搭配農委會的補助措施購買。他說，目前製作出的前3台，用於推廣上，可獲農委會補助1/2；接下來要讓農委會農試所從3台中抽1台測試，預計下半年通過測試後，農民就能搭配農機補助措施購買，適合果樹、溫網室及集貨場使用。（編輯：陳政偉）1110413