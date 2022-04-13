台大80人以上無法維持社交距離課程 18日起改遠距

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（中央社記者陳至中台北13日電）台灣大學教務處今天深夜宣布，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展，修課人數達80人以上、無法維持安全社交距離的課程，18日起改為遠距教學。

台大今天在網站公告並以文字訊息告知媒體，為降低師生感染風險，18日起教室上課人數不得超過80人，落實課堂點名並禁止在教室內飲食。80人以上（含）課程若無法維持每人2.25平方公尺的安全社交距離，就須改成遠距上課。

台大表示，依據政府相關指引，教師授課時可以不戴口罩，但需保持社交距離或有適當阻隔設備；學生上課則須戴口罩。教室須保持通風及定時清潔、消毒；其他課程如果無法維持距離，也請改遠距教學。

如果師生確診，台大要求授課（修課）的班級及接觸者，應暫停實體課程1到3天（視疫調情形）。確定無密切接觸者可恢復實體課程；如有密切接觸者，密切接觸者須居家隔離並篩檢，相關課程在篩檢期間停止實體課程；密切接觸者篩檢結果都為陰性，便可恢復課程。

至於全校停課標準，台大宣布校內1/3以上「課程」停止實體授課達10天，則全校所有課程都將改採遠距教學。

台大也要求授課教師，課堂上有因疫情無法入境或因隔離無法上課、參加考試的學生，務必錄製數位課程。成績評定方式可依課程性質，採補考或其他彈性補救措施。

教育部目前訂出的大專校院停課標準為校內1/3「科系所」暫停實體課程10天，則全校停課。台大設定的標準更為嚴格。

另外，台灣大學學生交流板今天晚間傳出宿舍有2名學生確診COVID-19，明天可能會做全宿舍快篩。中央社記者深夜詢問，校方表示，正了解狀況並進行疫調中。（編輯：張芷瑄）1110413