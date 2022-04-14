台灣咖啡產業聯盟成立 LOUISA力挺採購1200公斤

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台灣咖啡產業策略聯盟成立大會14日在農委會舉行，宣布將以「媒合市場供需穩定價格」、「培訓咖啡生產者知識與技術」及「提升國產咖啡品牌形象」等核心價值展開實質運作。中央社記者楊淑閔攝 111年4月14日

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）繼去年台灣咖啡在網路競標活動拿下每公斤3萬元高價，台灣咖啡產業策略聯盟今天成立，LOUISA宣布今年增買至1200公斤；聯盟總召集人林哲豪說，台灣咖啡要深耕高品質市場。

台灣咖啡產業策略聯盟成立大會今天在農委會舉行，宣布將以「媒合市場供需穩定價格」、「培訓咖啡生產者知識與技術」及「提升國產咖啡品牌形象」等核心價值，展開實質運作。

台灣咖啡產業策略聯盟正式成立前，去年農委會農糧署透過網路舉辦首屆典藏台灣精品咖啡國際競標，就有9件國產咖啡獲選參與競標，全場平均成交單價每公斤新台幣5760元，業者卓武山咖啡莊園並以3萬820元居冠，雙雙創下紀錄。

對此，林哲豪說，台灣消費最高品質咖啡的量在國際上是相當驚人的，在幾個知名競標活動是最高採購國；不過台灣咖啡生產成本相當高，除了藉由聯盟運作強化評鑑、參與競賽，還要建立產業跟咖啡農之間的鏈結，才能更有機會產出高品質咖啡，進而替代進口咖啡、進軍高品質咖啡市場，這樣台灣咖啡的銷售就不會有問題。

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擴展有成的咖啡連鎖台灣品牌LOUISA，董事長黃銘賢說，目前全台有530幾家門市，從事這一行自然試喝過國外許多咖啡，他認為台灣咖啡品質優，因此去年已採購740公斤，包含台南大鋤花間及卓武山的咖啡豆，所推出的單品單價120元，市場反應非常好，因此今年採購要增至1200公斤，未來還會持續增加採購量。

農委會主委陳吉仲則說，去年台灣咖啡參與競標，每公斤賣出3萬元，顯示台灣咖啡有一定品質，受國際買家喜愛，今天聯盟成立後，目前栽種面積1000多公頃、年產900多公噸的台灣咖啡，雖然對比每年進口4萬多公噸，占不到2%，但是未來再增產、精進品質確保，相信台灣咖啡未來在國內、全世界都有機會發光發亮。（編輯：陳仁華）1110414