國中教育會考准考證寄發 5/21、22考試

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（中央社記者陳至中台北15日電）111年國中教育會考將於5月21、22日舉行，全國共19萬9318人報名，今天寄發准考證，應屆畢業生由所屬國中轉發，准考證資訊如有錯誤，須在4月18、19日提出勘誤。

升大學的學科能力測驗、分科測驗都早已取消准考證，改為查核身分證件。升高中職的國中教育會考，則考量參與學生年齡較小，至今仍保留「准考證」的傳統，應試時查驗准考證。

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全國試務會提醒考生，拿到准考證後務必仔細檢查，上頭的資訊如果有錯誤，須於期限內提出勘誤需求。准考證要妥善保管，如果毀損或遺失，可於考試當日攜帶身分證件及與報名時同式的2吋相片1張，向考場試務中心申請補發。

會考是國中學習階段的總結性評量，除了作為入學管道採計使用，也是教育單位瞭解學生學習品質的重要工具，並作為高中職補救教學的參考依據。除了身心障礙情形嚴重、透過適性就學輔導安置管道入學、重大傷病等情況外，所有國中應屆畢業生都應參加。（編輯：謝雅竹）1110415