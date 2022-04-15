海洋智能館遭指違法 海科館：參觀區有取得使用執照

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

時代力量立委陳椒華（右）、基隆市議員陳薇仲（左）15日在立法院舉行「踐踏動物福利、罔顧市民安全，海科館潮境智能海洋館帶頭違法」記者會，質疑潮境智能海洋館在未取得動物展演許可及使用執照的狀況下，就開放民眾入內參觀。中央社記者吳家昇攝 111年4月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北15日電）時代力量立委陳椒華、基隆市議員員陳薇仲今天舉行記者會質疑，國立海洋科技博物館潮境海洋智能館在未取得使用執照、動物展演許可就開放民眾參觀，行為顯然違法，要求基隆市府應勒令停業並要求改善。

海科館副館長林青海在記者會中回應，建築物有3份有效的使用執照，還有1份尚未通過的使用執照，開幕後開放民眾參觀區域皆有取得使用執照。

陳椒華、陳薇仲今天舉行「踐踏動物福利、罔顧市民安全，海科館潮境智能海洋館帶頭違法」記者會。

陳椒華指出，國立海洋科技博物館潮境智能海洋館於3月25日開幕，但智能海洋館未取得使用執照就開放民眾參觀，開幕前也尚未取得室內裝修、消防、無障礙設施勘驗許可，質疑草率開幕造成民眾安全風險。

陳椒華指出，海科館智能海洋館在多項違法行為下開幕，除了無視民眾安全，也未將動物展演規定放在眼裡，要求基隆市政府應依法勒令停業，要求立即改善、依法開罰，教育部更應啟動調查，1個月內提出懲處報告。

陳薇仲指出，智能海洋館3月25日開幕當天下午，才向基隆市政府動物保護防疫所申請動物展演許可，且因營運計畫書中動物福利相關內容不足，遭到動保所退件2次，直至4月14日晚間才緊急獲得動物展演許可，質疑智能海洋館違法經營超過2週。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳薇仲也指出，智能海洋館建築在2022年2月15日變更設計核可，遲至3月13日才取得增建部分建照，而增改建部分使用執照3月23日才掛件，至4月13日被市府都發處核退，未取得室內裝修核可、消防安全核可、無障礙設施勘驗，嚴重違反建築法相關規定。

林青海表示，建築物有3份有效的使用執照，還有1份尚未通過的使用執照，開幕後開放民眾參觀區域皆有取得使用執照。針對民眾在150噸大水缸所在區域打卡拍照，林青海表示，現場有圍紅龍，民眾應是闖入，相關情形館方需要再了解。（編輯：張均懋）1110415