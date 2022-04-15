2022桐花祭揭序幕 轉型小而美推「桐聚道」哲學

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迎接油桐花盛開季節，客委會15日在苗栗縣獅潭鄉小東勢古道舉辦「桐聚道」示範體驗活動，主委楊長鎮（後中黑外套者）出席，一同為2022桐花祭揭開序幕。中央社記者管瑞平攝 111年4月15日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）迎接油桐花盛開，客委會今天在苗栗為2022桐花祭揭開序幕，主委楊長鎮表示，今年活動名稱拿掉「客家」更具全民開放意義，且取消大型活動，轉型小而美的「桐聚道」賞花哲學。

客家委員會今天在苗栗縣獅潭鄉小東勢古道舉辦「桐聚道」示範體驗活動，楊長鎮與苗栗縣副縣長鄧桂菊、獅潭鄉長謝春梅、客家公共傳播基金會董事長陳板及在地耆老郭火炎、甘順發等人，依傳統三獻禮儀式祭拜伯公，為2022桐花祭揭開序幕。

一行人隨後在古道旁山林間體驗茶席品茗、製作花藝手抄紙明信片，並欣賞獅潭國小學生桐聚舞蹈表演。楊長鎮指出，桐花祭活動舉辦多年下來，已成為全民歲時節儀，每年這個時後，大家會懷念起台灣山林之美，客家山村迎接所有民眾到客庄走走，因此，今年桐花祭名稱把「客家」拿掉，更具開放性。

楊長鎮說，今年的桐花祭也取消聚眾大型活動，不再以熱鬧取勝，改為舉辦一系列小型儀式與聚會，除了以拜伯公感謝山林，人與人也經由賞花相聚，凝聚情感。

楊長鎮表示，客委會也與各縣市鄉鎮合作，辦理桐花小旅行，從去年起探路、找花、看樹，開闢許多美麗幽靜，適合情侶及親子遊賞的桐花步道，歡迎全國民眾到客庄賞桐花，看到台灣土地的甜美。

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客委會指出，隨著COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）後疫情時代與綠色經濟趨勢來臨，人與自然的關係變得更加緊密，桐花祭轉型的核心理念在透過桐花祭傳達客家族群敬天、愛人與惜物的精神。

客委會，首創「桐聚道」的賞花哲學，將「賞桐花」昇華成「以桐花為引，聚合人與人、人與自然、信仰及客家文化的互動之道」，期盼成為具有台灣人文特色的賞花哲學。（編輯：戴光育）1110415