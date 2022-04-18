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北市18日晚再公布確診足跡 含張惠妹演唱會特E區

2022/4/18 20:25（4/18 22:05 更新）
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台北市衛生局18日晚間再公布COVID-19確診者足跡，其中包含歌手張惠妹12日台北小巨蛋演唱會，座位為特E區。（台北市衛生局提供）
台北市衛生局18日晚間再公布COVID-19確診者足跡，其中包含歌手張惠妹12日台北小巨蛋演唱會，座位為特E區。（台北市衛生局提供）
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（中央社記者陳怡璇台北18日電）台北市衛生局今天晚間再公布COVID-19確診者足跡，其中包含歌手張惠妹12日台北小巨蛋演唱會，座位為特E區，還有南港國小體育館及多家餐廳等。

台北市政府衛生局晚間再公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡，為個案32485、32818、34702、34730、34790、35351、35371、35387、35747、35748、36075、36076、36077足跡。

包含12日歌手張惠妹在台北小巨蛋的演唱會，座位在特E區，以及南港國小體育館、多間餐廳及酒吧，如INPARADISE饗饗、鼎王麻辣鍋西門町成都店、金佔酒吧等，還有麻將館如永利麻將棋牌等地。（編輯：陳仁華）1110418

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