北市敦化國小啟動線上教學 最快21日恢復到校

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本土疫情延燒，台北市敦化國小18日臨時停課至25日，各班老師也陸續通知家長停課訊息，並改由線上上課，請家長中午先將學生接回。圖為敦化國小校門口，同學們拿著個人物品準備回家。中央社記者謝佳璋攝 111年4月18日

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（中央社記者黃麗芸、陳怡璇台北18日電）北市敦化國小今天因COVID-19疫情臨時宣布停課，引發家長抱怨。教育局表示，除非又有新確診，否則敦化國小最快21日恢復到校，中間幾天採線上教學。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情延燒，台北市議員潘懷宗今天質詢指出，敦化國小上午臨時通知停課引發家長抱怨，北市有無停課標準。教育局長曾燦金說，敦化國小作法為錯誤示範，明天應會復課。

副市長蔡炳坤在下午的疫情記者會中表示，敦化國小處理得確實不夠周延，敦化國小雖然上週與上上週有3人確診，但停課方面已有新規範，校方沒有跟教育局討論就直接停課，必須檢討，「今天就當成線上演練，明天復課」。

由於停課、復課反覆，國民黨台北市議員王鴻薇稍晚在議會質詢指出，敦化國小和仁愛國小今天臨時性通知家長停課，有無通報教育局，另曾燦金說敦化國小作法是錯誤示範，是否指程序錯誤而非停課標準錯誤，希望搞清楚作業程序，否則家長們請假無所適從。

另，民進黨台北市議員許淑華表示，北市府自15日起宣布跟進教育部停課標準修正，1班有1名師生確診則此班停課，全校1/3班級或10班停課就全校停課，但敦化國小現在確診學生4人、隔離8人、等待隔離5人、分佈13班，已超過10班，是否要全校停課。

許淑華認為，孩童都沒打疫苗，學校依嚴格標準緊急停課至25日，只要說明清楚讓家長了解，程序上也都可做溝通處理，但卻說學校是錯誤示範；蔡炳坤蔡還說今天就當線上演練、明天復課，如此擾民政策要家長怎麼辦，也讓民眾搞不懂北市府防疫政策是否有依循標準作業流程。

她指出，有家長反映說明天要期中考，這是很大的問題，請教育局明確公告敦化國小明天是否復課，讓家長可預作準備，且希望和校方協商結果可朝公告方向進行。

曾燦金答詢表示，目前北市高中職和國中小停課標準都是依照教育部第2次修正標準施行，這次是因為卡到新、舊計算基期所致，北市府停課標準作業程序，基本上雖由學校認定，但要和教育局討論後才能下達命令，且基本上要前一晚下達命令，當天宣布為錯誤示範，但若遇緊急性傳染鏈情況除外。

他說，局內同仁今天也和敦化國小校長聯絡，若疫情情資明確就照原本停課方式走，若情資不明確就啟動預防性停課，因中午前和學校緊急連絡時是希望明天可以復課，但議會質詢完後仍要繼續討論、確認。

由於敦化國小和仁愛國小教學型態維持線上教學模式，曾燦金說，明天是停實體課程，但採線上課程，今晚緊急會商討論後，再做相關啟動，並允諾朝公告方向進行應沒問題。

北市教育局副局長陳素慧接受媒體聯訪時表示，經過敦化國小課程發展委員會同意，21日全校恢復實體到校，中間幾天為線上授課，如果期間又有新的確診案，就要重新計算停課班級是否達10班或全校1/3，才會再取消實體課程。

陳素慧指出，敦化國小計算停課班級數的方法有誤。北市15日微調停課規定，「10班或全校1/3班級」除了確診者的班級，密切接觸者的班級也能算進去。但敦化國小把15日之前的接觸者班級也全部加進去，又沒跟教育局確認，就擅自認定已達班級數停課標準。

陳素慧表示，依照15日以前的規定，就只有確診者的班級、以及接觸者本人停止到校，接觸者的班級算是「接觸者的接觸者」，可以來學校。

教育局表示，確診者的班級分別有停止到校至21日及22日，前者沒有問題，但後者可以到校的時間為23日，剛好遇到假日，因此25日才恢復實體課程。（編輯：方沛清）1110418