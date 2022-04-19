跟團3劑令引發退團潮 旅行社盼有薪資補貼

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（中央社記者余曉涵台北19日電）22日起參加旅行團必須接種滿3劑疫苗，旅行公會今天表示，目前退團已高達5成，應該還會持續增加，要求政府應該馬上處理，從5月份起提供營運薪資補貼、加大振興團體旅遊。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，自4月22日起凡參與不特定對象組成的旅遊團，旅客須出示3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種證明（小黃卡、數位疫苗證明、國外接種疫苗證明）。

規範一出引發外界爭議，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會、中華民國旅行業品質保障協會今天共同召開記者會表示，旅遊業是從疫情以來，唯一持續被限制營運的行業，呼籲政府啟動旅遊業續航計畫，提供旅遊業配合政府防疫政策的勞工生計補貼，持續到國境解封。

旅行商業同業公會全國聯合會副理事長張永成說，希望行政院可以儘速處理業者訴求，包含5月份起提供營運薪資補貼，並加大力道振興團體旅遊。

旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，目前退團已約5成，應該還會持續增加，且旅客須打3劑疫苗，到底是旅客自由心證還是旅遊業認定，都造成旅客、旅行業及旅館之間的矛盾。

蕭博仁舉例，若旅客以未打第3劑疫苗為由要求退費，但實際上卻是有打滿3劑而想要退團，旅行業者根本無法強制要求旅客提出證明。他說，除此之外，團體退掉10個人後，飯店、遊覽車車資的價格都不一樣，這部分也希望政府可以協助處理善後。

蕭博仁指出，雖然旅行社與飯店都有商業合約，但是以離島五星級飯店為例，訂金雖然只收新台幣2000元，但要退訂是按照定價1萬元去算，若是幾天前退訂，飯店就會要收50%，也就是5000元，中間3000元的價差，若旅客不願支付，也只能由旅行社負擔。

蕭博仁表示，希望政府可以比照旅客契約，訂定旅行業者跟旅館業者的定型化契約，這樣對整個產業才會比較好。

蕭博仁強調，因應疫情旅遊業已經配合2年多時間，要繼續配合沒有問題，但政府應該也要伸出援手，否則對旅遊業是很大損害，現在連員工薪資都快發不出來了。（編輯：張雅淨）1110419