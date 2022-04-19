藥局買不到快篩 藥師公會盼協商1至2週供貨

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（中央社記者江慧珺、張茗喧、陳婕翎台北19日電）疫情升溫，家用快篩試劑搶手，藥師公會全聯會理事長黃金舜坦言，目前藥局家用快篩幾乎呈真空狀態，盼協商快篩業者供貨給藥局起碼1至2週，讓民眾安心。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）家用試劑成為檢驗主力，中央流行疫情指揮中心宣布，預計5月初啟動家用快篩實名制，但新制上路前，民眾在藥局很難買到家用快篩試劑。

媒體今天在指揮中心疫情記者會問及，5月快篩實名制正式上路，藥局進貨快篩試劑意願低，有何解決方式。

與會的中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜坦言，目前所有健保藥局快篩試劑庫存幾乎呈真空狀態，民眾跑10家藥局，有8家買不到快篩。

黃金舜說，今天上午藥師公會全聯會與指揮中心物資組聯繫，盼協商快篩試劑業者供貨起碼1至2週，開放健保藥局登記進貨，有家用快篩試劑賣給民眾，讓民眾安心。

媒體在疫情記者會詢問，傳有國營事業工會搶購家用快篩試劑，快篩實名制何時可開放預約，對此陳時中並未透露確切時間，僅表示目前尚未正式實施，未來會朝平價親民方向努力。（編輯：吳協昌）1110419