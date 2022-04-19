花蓮新增74例確診 居家照護偏鄉送藥是挑戰

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（中央社記者李先鳳花蓮縣19日電）花蓮今天新增74例確診，其中宜蘭婚宴群聚延伸到台泥、亞泥職場。另花蓮已啟動確診者居家照護，但偏鄉送藥困難，衛生局表示，藥師公會組成「送藥團隊」，期待能於24小時送藥到府。

花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，花蓮今天新增74例，自3月底起累計確診人數706人，目前住院93人，居家照護新增63人、累積293人。

衛生局長朱家祥表示，秀林鄉和中部落滿月宴為宜蘭婚宴延伸，包括慶豐年餐廳、台泥、亞泥職場，今天新增17例，目前還無止息跡象，亞泥已有7人、台泥1人確診。

衛生福利部花蓮醫院感染鏈今天新增15例，包括醫護人員1人、照服員2人、住民6人、院外4人、病患離院召回檢驗確診2人。另外，萬榮鄉部落婚宴新增2人，小加拿大美語補習班增4人，奧斯卡餐酒館1人、外縣市2人，疫調中33人。

朱家祥說，疫調中的有營區軍人、藥局藥師等人染疫，感染源仍待分析調查。

另外，全國中等學校運動會賽事中有輕艇選手染疫，共匡列154名選手、20名工作人員共174人快篩，結果全是陰性。相同比賽場地的龍舟賽延期舉行。

有關防疫旅館，朱家祥指出，昨天全部住滿、無空床，經觀光處協調，又增加一家飯店加入防疫旅館行列，目前總數有274床，飯店加入增加87床可用；加強版防疫旅館昨天由花蓮慈濟醫院接手照護，目前空床有27床。

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朱家祥說，花蓮和新北市14日啟動確診個案居家照護，目前縣內有22家藥局合作送藥到府，多數是市區藥局，真正已送藥的只有2家；在偏鄉如秀林、萬榮、卓溪、富里沒有社區藥局，送藥確實有困難。

如今藥師公會全聯會組成專業送藥團隊，24小時內送藥到府，對花蓮部落、偏鄉民眾而言如同吃了定心丸，也讓醫療人員放下心中大石。朱家祥說，若孩子確診，出現發燒、嘔吐、腹瀉情形，父母一定焦急難以等待，縮短送藥時間是大家一起努力的方向。（編輯：謝雅竹）1110419