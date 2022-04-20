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COVID-19疫情整理包2/106
新北單日新增822例 侯友宜預估21日將破千
2022/4/20 17:09（4/20 18:25 更新）
新北市長侯友宜20日下午在記者會中指出，近日新增確診人數持續呈現上升趨勢，預估21日新北單日確診數將突破千人，並提醒民眾，防疫的根本還是踴躍接種疫苗與落實個人與環境防疫。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年4月20日
（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市長侯友宜今天表示，單日新增822人確診，預估明天的單日確診人數將破千；今天也首度有居家看護者解除隔離，防疫的根本仍是接種疫苗與落實個人防護。
新北市長侯友宜與衛生局長陳潤秋今天下午在市府舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明，侯友宜說，新北今天新增822人採檢陽性，居家照護為1885人。
他說，因應近日新增確診人數呈上升趨勢，預估明天單日確診數將突破千人；防疫的根本還是踴躍接種疫苗與落實個人與環境防疫。
他與陳潤秋都說，居家隔離列管數1萬6771人，今日可解除隔離人數為1220人；新北實施居家照顧方案以來，今天有第1批的3名居家照護者解隔離，分別是1名確診及2名同住居隔者。
陳潤秋接受中央社記者訪問表示，面對愈來愈多的居隔者，市立聯合醫院會協助相關民眾核酸檢測（PCR）或自我快篩。新北市每天有400線電話全面展開疫調與匡列，也會提升接受電話諮詢、打電話疫調的量能。
陳潤秋說，以19日為例，新增確診516人，動員衛生局、衛生所、警方與區公所人員全力支援，1天內完成疫調。
確診數逐漸攀升，居家關懷中心電話爆量，陳潤秋說，各核心醫院是做個案管理，當居家照護的確診病患有健康疑慮，核心醫院有在地合作醫院協助後送，可以就近調度收治。（編輯：吳協昌）1110420
（新北市府衛生局提供）
（新北市府衛生局提供）
（新北市府衛生局提供）
新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大延燒，確診人數持續攀升，市長侯友宜（左）20日下午主持疫情說明記者會後，也持續與市府團隊討論疫情發展。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年4月20日
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