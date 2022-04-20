北美館擴建工程流標 建築師公會籲修正統包模式

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（中央社記者賴言曦台北20日電）建築師公會今天舉行記者會表示，台北市立美術館擴建採「統包工程」招致流標，且當前原物料高漲，預算已不符實際，呼籲相關單位修正規模或預算後再啟動設計監造等招標。

據建築師公會新聞稿，台北市立美術館是台北市指標性工程，也是北美館創建近40年來首次擴充空間，備受藝文界矚目，且此前專家學者已就本案採「統包工程」模式不當提出警告，果然12日因投標未達法定家數已流標收場。

建築師公會質疑，在COVID-19疫情及國際局勢影響下，台灣整體工程量能已經飽和，物價飆漲、缺工缺料等情況下，「台北市政府為何仍執意採取統包招標模式」。

建築師公會指出，在當前特殊營建市場狀態下，乏人問津的政府統包招標案，如同形成一個全國廣大建築師專業量能挹注政府公共工程與文化建設的「窄門」。

另據建築師公會發函台北市政府文件指出，統包工程再過度營建「工程導向」思維下，將限縮建築「設計導向」的社會、文化理想性。

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建築師公會指出，政府雖可藉統包來有效控制工程預算及進度，但追根究底，公共工程的預算問題市政府必須確實面對符合市場實務，編定合理預算，而非透過統包將預算轉移給營造業統包團隊承擔，並犧牲建築師集體專業能量得以更自主、充分參與國家建設的可能性。

全國建築師公會理事長劉國隆則表示，公共工程預算通常在3年至5年前即編列，在當前缺工、缺料下已不符實際，建議公共工程委員會及各縣市政府，應在每年度總預算執行前進行工程總量與預算總審查，包含修正規模或修正預算，然後再啟動設計監造等招標，才不會產生整體進度延宕現象。（編輯：黃國倫）1110420